Provincia di Imperia: urne aperte il 18 dicembre per il rinnovo di presidente e consiglio

La Provincia di Imperia tornerà al voto il 18 dicembre: la data è stata ufficializzata dal presidente Claudio Scajola, che ha confermato la scelta di rimanere all'interno della finestra elettorale già adottata in passato. A differenza di molte altre province italiane, che hanno optato per il mese di febbraio, Imperia punta a garantire coerenza e stabilità amministrativa anticipando la consultazione.

I cittadini potranno recarsi alle urne in due sedi: il palazzo della Provincia a Imperia e un secondo seggio a Ventimiglia. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 20, in un’unica giornata. Le elezioni serviranno a rinnovare sia il presidente che il consiglio provinciale.

