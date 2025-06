“Proteggere il futuro”, il nuovo saggio di Luca Dal Fabbro: una riflessione su cambiamento globale e strategie per affrontarlo

È stato presentato a Roma Proteggere il futuro, il nuovo saggio di Luca Dal Fabbro, presidente del Gruppo Iren, che affronta il tema del cambiamento globale proponendo una lettura integrata delle sfide energetiche, economiche e geopolitiche, e soluzioni strategiche per affrontarle con consapevolezza e pragmatismo.

Evento di presentazione – Il volume, edito da Rubbettino, è stato presentato l’11 giugno alla presenza di rappresentanti istituzionali come il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il consigliere economico Renato Loiero e l’ambasciatore Giampiero Massolo. Proprio Massolo firma la prefazione del libro, sottolineando la centralità del concetto di potere legato al possesso delle risorse strategiche: “Il potere oggi si esercita con ciò che si possiede, non con ciò che si auspica di avere”.

Sicurezza e competitività – Il testo si concentra sul ruolo che energia, tecnologia e politica economica giocano nel garantire sicurezza energetica e competitività nazionale. Secondo Dal Fabbro, affrontare i cambiamenti in atto significa superare le tradizionali barriere tra discipline e settori. “Qualsiasi decisione”, afferma, “deve seguire tre priorità fondamentali: la competitività economica, la sicurezza nelle sue molteplici accezioni e la resilienza ambientale”.

Contesto globale – Il libro parte dall’osservazione di un contesto globale segnato da instabilità geopolitica, competizione crescente per le risorse naturali, target ambiziosi di decarbonizzazione e pressioni ambientali. In questo scenario, sottolinea l’autore, è fondamentale un cambiamento di approccio da parte di Stati, imprese e organizzazioni. L’analisi parte da un presupposto: le tre transizioni globali – energetica, digitale e geopolitica – stanno modificando in profondità il funzionamento di economia e società.

Analisi e metodo – Il volume non si limita a una riflessione teorica ma propone strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in atto. L’obiettivo è fornire una guida utile a decisori pubblici e privati per orientarsi nel nuovo scenario globale. La metodologia si basa sull’integrazione di conoscenze settoriali e visione sistemica, utile per cogliere le connessioni tra fenomeni apparentemente separati.

Autonomia strategica – Tra i temi centrali emerge il concetto di autonomia, da intendersi non solo in senso energetico ma anche come capacità di un sistema-Paese di rispondere alle crisi senza dipendere da soggetti esterni. Secondo Dal Fabbro, l’autonomia è una condizione necessaria per rafforzare la resilienza nazionale, garantire la continuità produttiva e costruire una posizione stabile nel nuovo ordine globale.

Futuro e responsabilità – In chiusura, l’autore richiama la necessità di sviluppare una nuova cultura del pensiero strategico. “Prima di tutte le trasformazioni”, scrive, “la più importante sarà nella nostra capacità

