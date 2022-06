Pro Recco, la Regione sostiene il Comune per la nuova piscina

di Redazione

"Giochiamo per vincere sempre. Per ora abbiamo vinto i 4 titoli in palio, a novembre abbiamo la Supercoppa europea e se dovessimo vincere raggiungeremo un record con 5 titoli vinti"

Venerdì 10 Giugno 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn