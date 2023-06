Pro Recco, Kakaris primo greco nella storia del club

La Pro Recco non si ferma mai. Konstantinos Kakaris è il secondo acquisto della squadra campione d'Europa di pallanuoto, primo greco nella storia del club. Il centroboa classe 1999 arriva dai croati dello Jug Dubrovnik, società nella quale ha giocato nelle ultime due stagioni dopo una lunga militanza nell'Olympiacos. Pilastro della nazionale ellenica, ha vinto la medaglia di bronzo agli ultimi mondiali disputati a Budapest.

"Sono molto felice - dice il neoacquisto ellenico (foto Sandic) - di unirmi alla Pro Recco, il miglior club del mondo, è davvero un onore essere il primo atleta greco nella storia del club; condividerò la mia posizione con Hallock ed Aicardi, due grandi giocatori con molta esperienza: lavorando insieme ogni giorno potremo migliorarci a vicenda. Ho parlato con Jokovic e Buslje che hanno vissuto la Pro Recco prima di me, mi hanno detto che questa società è estremamente professionale, ma allo stesso tempo ti lascia lo spazio per goderti la pallanuoto: divertirti facendo ciò che ami è qualcosa di molto importante per ogni giocatore. Arrivo in una squadra fortissima, nella Final Eight di Belgrado la Pro Recco ha dimostrato di avere qualcosa in più di tutte le altre squadre, la passione che hanno messo in acqua e la voglia di vincere sono state ammirevoli. Da settembre anche io avrò l'opportunità di fa parte di questo gruppo, ho forti motivazioni e stimoli per soddisfare le aspettative che la società ripone su di me e raggiungere insieme gli obiettivi per vivere un'altra stagione di successo".

"A dispetto della giovane età, Kakaris ha già maturato esperienza internazionale, garantirà peso e qualità ai due metri, in una batteria di centroboa completa e all'altezza dei traguardi che la Pro Recco si pone ogni anno - commenta il presidente Maurizio Felugo - Siamo sicuri che, sotto la guida di Sandro Sukno, compirà un ulteriore step nel suo processo di crescita rendendo ancora più competitiva la nostra rosa in un ruolo chiave".