Pro Recco, approvati dal Comune i lavori di ricostruzione della piscina

La società Pro Recco accoglie con grande soddisfazione la delibera della Giunta comunale di Recco con la quale, in data 21 dicembre 2023, sono stati approvati e disposti gli urgenti lavori di ricostruzione della piscina comunale di punta Sant’Anna, teatro degli incontri casalinghi della prima squadra e dell’attività giovanile.

“Riteniamo che l’approvazione degli interventi, per una somma totale pari a 4.700.000 € come da delibera approvata in Giunta comunale - dichiara il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo - rappresenti un punto di svolta atteso e non più differibile per il futuro agonistico della Pro Recco stessa e per il suo insostituibile ruolo sociale a vantaggio della città di Recco e dell’intera Liguria”.

“Teniamo a sottolineare l’assoluta disponibilità e l’impegno della società Pro Recco - continua Maurizio Felugo - per la migliore gestione presente e futura della piscina e delle strutture attigue”.

“Proprio il ruolo sociale a cui si faceva cenno e riconosciuto nella delibera di Giunta alla piscina e all’attività ivi svolta dalla società Pro Recco - che ne ha garantito il funzionamento sino a oggi, sostenendo i costi di gestione e i lavori di ammodernamento tecnico indispensabili all’uso nel periodo tanto invernale quanto estivo - ci spingono a sottolineare il risultato raggiunto grazie al lavoro del Comune di Recco, che ha individuato il quadro normativo e i fondi necessari. In quest’ottica, ricordiamo lo stato della tribuna in muratura lato monte adiacente alla piscina e la necessità di trovare una soluzione a problemi strutturali la cui soluzione non è più differibile”.

“Noi - conclude Maurizio Felugo - come società sportiva garantiamo l’impegno e l’attenzione che hanno permesso sino ad oggi di mantenere Recco e l’iconico scenario di punta Sant’Anna inscindibile dalla storia sportiva e sociale della Pro Recco”.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo commenta così l’approvazione della delibera: “Esprimo grande soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto, frutto della costante collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Recco e la società. Ringrazio gli uffici per la mole di lavoro sostenuta. Ringrazio il Presidente della giunta regionale Giovanni Toti e l’assessore allo sport Simona Ferro per aver inserito la nostra piscina nei possibili finanziamenti a valere sul Fondo Strategico Regionale”.