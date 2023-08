Pro Recco al via della nuova stagione. Sukno: "Un vantaggio avere cambiato poco"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ha preso il via ieri sera la stagione 23/24 della Pro Recco pallanuoto. I campioni d’Italia e d’Europa si sono ritrovati a Punta Sant’Anna agli ordini di mister Sandro Sukno: presenti i due nuovi acquisti Francesco Condemi (Ortigia) e Konstantinos Kakaris (Jug), mentre il capitano Aleksandar Ivovic e l’australiano Aaron Younger sono ancora impegnati nel campionato maltese e si uniranno al gruppo solo a settembre. Nuovi arrivati accolti e salutati anche dal patron Gabriele Volpi, presente all’allenamento insieme al presidente Maurizio Felugo, al “Caimano” Eraldo Pizzo e al sindaco Carlo Gandolfo.

L’esordio ufficiale è previsto in Champions League il 26 settembre in casa contro la Dinamo Tbilisi; cinque giorni dopo, invece, ci sarà la prima uscita ufficiale in campionato nel derby contro il Camogli alla “Giuva Baldini”. A metà settembre a Recco arriverà il Barceloneta per alcuni giorni di common training.

“Ricominciamo con grande entusiasmo - afferma mister Sukno - abbiamo cambiato pochissimo e questo è un vantaggio perché la squadra si conosce e si farà trovare pronta fin da subito per questa stagione che si preannuncia complicata con gli Europei e i Mondiali a inizio 2024 e la Champions League che segnerà il nostro esordio ufficiale. Un format, quello dei quattro gironi da quattro squadre, che penso sia più interessante: a noi è capitato l’Olympiacos, che è una formazione fortissima, ed è molto probabile che si aggiunga lo Jug Dubrovnik, un’altra squadra temibile; ci aspetta un duro compito, ma siamo costruiti per vincere, non abbiamo possibilità di sbagliare e dobbiamo entrare nelle prime due per avanzare al turno successivo. In campionato, anche qui con una nuova formula, vedo tanto equilibrio: sicuramente le nostre avversarie saranno Brescia, Ortigia e Savona che hanno roster di qualità; il torneo si deciderà in primavera con i play off e quello che conta è arrivare al top tra aprile e maggio”.