Principe, progetto 4 Assi: nuovi cantieri e modifiche alla viabilità

Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici di Genova, è ospite a Telenord per parlare dei cantieri per il progetto dei quattro "assi di forza".

Questa sera prenderanno il via anche i nuovi cantieri a Principe, causando anche dei cambiamenti nella viabilità.

Il progetto dei quattro “assi di forza” del trasporto pubblico di Genova è finanziato con circa 500 milioni di euro del PNRR e punta a rivoluzionare la mobilità cittadina, sostituendo i mezzi diesel con 110 filobus elettrici, rendendo il trasporto pubblico più veloce, frequente ed ecologico rispetto a quello privato. Il modello si basa su corsie protette, alta frequenza (ogni 3-4 minuti) e grandi direttrici urbane che coprono centro, Ponente, Levante e Val Bisagno.

L’attuale amministrazione ha però ereditato una situazione critica: i mezzi sono stati acquistati, ma le infrastrutture necessarie non erano state realizzate. Per questo sono partiti numerosi cantieri in tutta la città per posare i cavidotti elettrici indispensabili al funzionamento dei filobus, causando disagi ma avviando finalmente il progetto. La sfida è rispettare la scadenza del 30 giugno 2026: entro quella data devono essere completati almeno 25 km dei 47 totali, pena il rischio di perdere i finanziamenti, con gravi conseguenze per il bilancio comunale. Il Ministero ha concesso una deroga, ma sono previste ispezioni per verificare l’avanzamento dei lavori.

