Principali stakeholder ferroviari europei rinnovano il impegno nei confronti del programma ERTMS

I membri della piattaforma delle parti interessate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e le organizzazioni ferroviarie europee hanno firmato una dichiarazione in cui rinnovano il loro impegno nei confronti del programma ERTMS, accolgono con favore gli ambiziosi obiettivi del regolamento TEN-T riveduto e l’ulteriore rafforzamento del sistema ruolo del coordinatore ERTMS dell’UE, Matthias Ruete. La dichiarazione è stata firmata presso lo stand dell’UE alla fiera InnoTrans di Berlino.

Intervenendo durante l’incontro, Kristian Schmidt, direttore dei trasporti terrestri presso la Commissione europea, ha dichiarato: “È giunto il momento di completare l’implementazione di un sistema unico e sicuro di gestione del traffico ferroviario europeo. Con ERTMS tutto diventa davvero molto più semplice! Sono lieto che la firma di questa Dichiarazione segnali l’impegno del settore ad accelerare!”

Matthias Ruete, coordinatore dell’ERTMS per l’UE, ha dichiarato: “Sono lieto che tutte le parti interessate si siano riunite oggi per unire le forze per garantire l’introduzione dell’ERTMS. L’introduzione è fondamentale per le ferrovie europee moderne e digitali”.

La dichiarazione ha inoltre delineato diverse aree chiave di intervento, tra cui affrontare i fattori di costo, stabilire strategie di migrazione stabili e prevedibili e gestire i cambiamenti con un impatto minimo sulla base installata esistente per proteggere gli investimenti. Il ruolo del pilastro del sistema ferroviario europeo nel sostenere la gestione delle specifiche da parte dell’ERA è stato ulteriormente rafforzato, insieme all’impegno a sviluppare capacità sia industriali che settoriali, gettando le basi per un mercato ferroviario più attraente. Questi obiettivi costituiranno la base per un memorandum d’intesa aggiornato per l’ERTMS, che sarà pienamente approvato dall’intero settore ferroviario.

Josef Doppelbauer, direttore esecutivo dell’ERA, ha dichiarato: “Siamo arrivati ​​a requisiti di sistema stabili e affidabili con apparecchiature di bordo completamente compatibili con le versioni precedenti a terra per proteggere gli investimenti”.

L’elenco dei firmatari comprende: Kristian Schmidt, direttore dei trasporti terrestri della Commissione europea; Matthias Ruete, coordinatore europeo TEN-T per ERTMS; Josef Doppelbauer, direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA); Giorgio Travaini, direttore esecutivo dell’impresa comune ferroviaria europea; Alberto Mazzola, Direttore Esecutivo Comunità delle Imprese Ferroviarie e delle Infrastrutture Europee (CER); Monika Heiming, Direttore esecutivo Gestori delle infrastrutture europee (EIM); Torsten Lehnert, vicepresidente dell’Associazione europea dei noleggiatori di materiale rotabile ferroviario (AERRL); Nick Brooks, segretario generale dell’Alleanza dei nuovi entranti nel settore ferroviario passeggeri in Europa (ALLRAIL); Enno Wiebe, Direttore Generale dell’Associazione Europea dell’Industria Ferroviaria (UNIFE); Dirk Stahl, presidente dell’Associazione europea del trasporto ferroviario di merci (ERFA); Michel Ruesen, amministratore delegato del gruppo utenti ERTMS; François Davenne, Direttore Generale dell’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC); e Klaus Mindel, Direttore Generale dell’UNISIG.