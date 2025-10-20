Primo Forum 'Lavoro e futuro', ministro Lollobrigida: “Agricoltura protagonista del futuro, in Liguria un esempio con le olive taggiasche IGP”

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha partecipato con un videomessaggio al Forum “Lavoro e Futuro” organizzato da Telenord e Regione Liguria, rivolgendo un saluto al presidente Marco Bucci, al sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, alle autorità presenti e in particolare agli studenti, veri protagonisti del futuro. Il ministro ha sottolineato l’importanza di valorizzare figure fondamentali come agricoltori, allevatori e pescatori, veri custodi del territorio, garantendo loro condizioni economiche dignitose e prospettive occupazionali. Lollobrigida ha tracciato un quadro molto positivo dell’attuale stato dell’agricoltura italiana, evidenziando come il settore stia vivendo una stagione di crescita: 44,4 miliardi di valore aggiunto, l’Italia prima in Europa superando Francia e Germania, 70 miliardi di export agroalimentare nel 2023 e un aumento del 10,4% del reddito medio degli agricoltori. Ha rivendicato l’impegno del governo Meloni, definito il più generoso nella storia repubblicana verso l’agricoltura, con 15 miliardi di euro investiti in tre anni e un miglioramento netto nella capacità del ministero di impegnare le risorse disponibili, passata dal 57% al 79%. Centrale nel suo intervento anche il tema dell’innovazione applicata alla sostenibilità: 14.000 aziende hanno ricevuto incentivi per l’acquisto di macchinari agricoli tecnologicamente avanzati e meno impattanti sull’ambiente, mentre 24.000 aziende hanno installato pannelli solari sui tetti di stalle, serre e impianti, producendo energia pulita senza sottrarre terreno agricolo. In chiusura, Lollobrigida ha celebrato il riconoscimento ufficiale dell’Indicazione Geografica Protetta per le olive taggiasche liguri, risultato frutto di un lavoro concreto, attento e condiviso. «È un traguardo importante – ha affermato – che dimostra come i progetti ben costruiti, supportati da istituzioni vicine al territorio, portino risultati reali e duraturi». Il ministro ha infine augurato buon lavoro ai partecipanti, ribadendo il valore del confronto e dell’impegno congiunto tra pubblico e privato per costruire un’agricoltura forte, sostenibile e capace di attrarre le nuove generazioni.

