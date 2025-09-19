Prevenzione al femminile: visite e informazione sanitaria gratuita a Certosa
di R.S.
Sabato 20 settembre, Piazza Petrella si trasforma in un presidio di salute per tutte le donne. In campo medici, volontari e associazioni
Una piazza per la salute delle donne. Succede a Genova, nel cuore di Certosa, dove domani – sabato 20 settembre – Piazza Petrella ospiterà una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria al femminile, con particolare attenzione alla ginecologia e al papilloma virus.
Dalle 10 alle 16, le cittadine potranno partecipare a colloqui informativi gratuiti sugli screening di prevenzione, dall’adolescenza alla menopausa, con la dottoressa Cristina Moneta, prefetto del Rotary Club Genova San Giorgio, e una collega ginecologa.
L'iniziativa, dal titolo “Prevenzione sanitaria al femminile – Ginecologia con particolare attenzione al papilloma virus”, è patrocinata dal Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova e da ASL3, e vede il coinvolgimento di una solida rete di associazioni.
Durante la giornata, i militi della Croce Bianca Genovese e della Croce Rosa Rivarolese offriranno dimostrazioni pratiche di manovre di primo soccorso, coinvolgendo adulti e ragazzi, mentre le socie dell’Inner Wheel Genova Sud Ovest – storica associazione femminile di servizio – distribuiranno materiale informativo e inviteranno le donne a confrontarsi con le specialiste presenti.
L’evento nasce da un’idea di Benedetto Gritta, presidente del Rotary Club Genova San Giorgio, ed è realizzato in collaborazione con i club Rotary Genova Nord-Ovest, Genova Est e con i giovani del Rotaract Genova San Giorgio, a testimonianza della forza della rete rotariana nel promuovere progetti di prevenzione e sensibilizzazione "Vogliamo portare la prevenzione tra le persone, in un contesto informale e accessibile, perché la salute è un bene prezioso che va protetto ogni giorno" – spiega la dott.ssa Moneta.
«Unire le energie di più club per un obiettivo comune è il cuore della missione del Rotary: essere al servizio della comunità» – aggiunge il presidente Gritta.
L’appuntamento è dunque domani, sabato 20 settembre, dalle 10 alle 16 in Piazza Petrella, nel quartiere di Certosa: una giornata aperta a tutte le donne, per informarsi, incontrare esperti e ricordare che la prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé.
