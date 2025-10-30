Presentato a Vilnius il primo treno FLIRT di Stadler per la Lituania

LTG Link e Stadler hanno presentato un nuovo treno elettrico FLIRT alla stazione ferroviaria di Vilnius, segnando una nuova fase nella storia delle ferrovie lituane: un modo di viaggiare più ecologico, silenzioso e confortevole.

Il nuovo treno è stato prodotto nell’ambito del contratto firmato a giugno 2023 per la fornitura di 15 veicoli, 9 elettrici e 6 a batteria, per LTG Link, la società di trasporto passeggeri del Gruppo LTG.

Il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Juras Taminskas, presente alla cerimonia di inaugurazione, ha sottolineato che questo nuovo treno elettrico segna una nuova fase nella storia delle ferrovie lituane.

“Con il rinnovo della flotta ferroviaria lituana, stiamo entrando con fiducia in una nuova era del trasporto ferroviario passeggeri. Sono lieto che presto i passeggeri di tutto il Paese, dalle città alle regioni, viaggeranno sui moderni treni elettrici svizzeri. In definitiva, il nostro obiettivo è creare un sistema ferroviario che risponda alle esigenze di ogni passeggero e garantisca comfort, inclusività e qualità per tutti”, ha dichiarato Juras Taminskas, Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni della Lituania.

I nuovi treni Stadler non solo amplieranno significativamente la flotta esistente, ma garantiranno anche un trasporto ferroviario più pulito ed efficiente, ottimizzando i costi operativi, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e contribuendo alla sostenibilità del sistema di trasporto nazionale.

“Questi treni non rappresentano solo un investimento in un trasporto passeggeri moderno e confortevole, ma rappresentano un passo importante verso una Lituania più sostenibile. Minori emissioni, minori costi e maggiore efficienza sono miglioramenti che sia i passeggeri che l’intero sistema di trasporto sperimenteranno molto presto”, ha affermato Egidijus Lazauskas, CEO del Gruppo LTG.

Il nuovo treno elettrico, prodotto nello stabilimento Stadler Polska di Siedlce, è progettato per operare su linee ferroviarie elettrificate. Entro il 2026, 731 chilometri di binari in Lituania saranno elettrificati, circa il 28% della rete ferroviaria nazionale. Su queste tratte, i treni elettrici che percorrono la popolare tratta Vilnius-Klaipėda potranno raggiungere velocità fino a 160 km/h. La sostenibilità degli spostamenti in altre direzioni sarà garantita da materiale rotabile alimentato a batteria, che utilizzerà la rete di contatto per una parte del percorso e l’energia delle batterie per il resto. I treni a batteria saranno operativi sulle tratte Kaunas–Šiauliai e Vilnius–Marcinkonys (via Varėna).

Radosław Banach, CEO di Stadler Polska, ha dichiarato: “Il treno presentato oggi fa parte della nota e acclamata famiglia FLIRT, con oltre 3.000 unità vendute in tutto il mondo. La versione LTG Link è stata sviluppata pensando alla funzionalità e al comfort dei passeggeri, specificamente adattata alle esigenze dei viaggiatori lituani. Siamo certi che i passeggeri lituani ne apprezzeranno il comfort, l’affidabilità e la qualità”.

I nuovi treni elettrici saranno più spaziosi, offrendo circa 200 posti a sedere, e completamente accessibili ai passeggeri con disabilità e alle loro esigenze individuali. La disposizione dei posti a sedere consente ai passeggeri di viaggiare comodamente in sedia a rotelle o di spostarsi sui sedili adiacenti accanto ai tavoli fissi, con spazio per gli accompagnatori. La disposizione dei compartimenti passeggeri è stata sviluppata in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità motorie durante la fase di progettazione.

L’accesso al pianale ribassato faciliterà l’accesso ai passeggeri anziani, ai genitori con passeggini e alle famiglie con bambini piccoli. L’interno non presenta gradini, garantendo un facile movimento in tutto il treno. Per un maggiore comfort, il treno è rivestito in moquette per ridurre il rumore.

“Viaggeremo su questi treni per decenni a venire, quindi abbiamo prestato grande attenzione al comfort e all’ergonomia. Aggiungendo nuovi treni alla nostra flotta, offriamo ai passeggeri un nuovo livello di cultura del viaggio e comfort, e ci auguriamo che sempre più residenti e visitatori scelgano il viaggio in treno”, ha affermato K. Meidė, CEO di LTG Link.

Per la prima volta da diversi anni, sui treni lituani tornerà un’area bistrot, che consentirà ai passeggeri di acquistare cibi e bevande calde a bordo.

Viaggiare diventerà più comodo anche per gli amanti della bicicletta: a seconda della domanda e della stagione, il treno potrà ospitare fino a 30 biciclette. Durante i mesi più freddi, la maggior parte di questi spazi verrà convertita in posti a sedere aggiuntivi per i passeggeri, sebbene almeno quattro posti bici rimarranno disponibili tutto l’anno.

Considerando che molti passeggeri lavorano durante il viaggio, ogni sedile ergonomico includerà una presa di corrente, un’illuminazione individuale e un tavolo adatto per computer portatili, mentre i sedili stessi sono dotati di schienali regolabili per un maggiore comfort.

Una volta che queste nuove unità si aggiungeranno alla flotta esistente, i treni diesel più datati in servizio sulla tratta Vilnius–Turmantas saranno gradualmente dismessi e sostituiti con materiale rotabile moderno.

Il nuovo treno elettrico è stato consegnato al Terminal Intermodale di Vilnius alcune settimane fa. Poco dopo l’arrivo, le carrozze sono state montate sui carrelli e assemblate in un’unità completa. L’inizio dei test statici è previsto per la fine di ottobre, mentre i test di guida per i passeggeri sono previsti per il prossimo anno. Il treno verrà ora sottoposto a test approfonditi sull’infrastruttura ferroviaria lituana per ottenere tutte le certificazioni necessarie.

A partire dal 2026, i nuovi treni opereranno sulle tratte Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Varėna–Marcinkonys e Kaunas–Šiauliai.

