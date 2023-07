Premio Porto Venere Donna, assegnato a Lucia Sorrentino Zanello: scienziata, ricercatrice e docente

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della XXVII edizione del Premio Porto Venere Donna. Il Premio organizzato dalla Consulta Provinciale Femminile della Spezia, si terrà il 27 luglio, alle ore 21:00, nella meravigliosa cornice di Porto Venere, con la suggestiva chiesa di San Pietro a fargli da scenografia.

A ricevere quest’anno il prestigioso riconoscimento dedicato alle donne il cui valore letterario, scientifico, artistico, sociale, sportivo, imprenditoriale e intellettuale costituisce un esempio per le generazioni di giovani e, in generale, per l’universo femminile tutto, sarà la professoressa Lucia Sorrentino Zanello, scienziata, ricercatrice e docente.

“La Consulta Provinciale Femminile della Spezia – spiega la presidente, Elisa Romano- ha l’onore di conferire il Premio Porto Venere Donna per l’anno 2023 alla Professoressa Lucia Sorrentino Zanello, eccellente scienziata e ricercatrice in Matematica e Fisica Nucleare, nonché appassionata Docente Universitaria in Chimica, Fisica e Cibernetica. I successi delle sue ricerche, elaborate già in giovanissima età in Laboratori e Centri di Ricerca prestigiosi a livello internazionale, si sono intrecciati con i successi della sua vita privata di Donna e Madre, dimostrando come si possa raggiungere, con la volontà e la passione, livelli eccelsi in ambito lavorativo senza rinunciare alla famiglia. Durante il periodo dedicato all’insegnamento universitario ha seguito numerosi studenti con dedizione, competenza e sensibilità, lasciando un’impronta della sua Umanità in ognuno di essi.

Pioniera assoluta della ricerca scientifica in tempi tradizionalmente riservati al genere maschile, rappresenta un fulgido esempio per le giovani fanciulle che desiderino cimentarsi nell’affascinante mondo delle Scienze”.

“Da donna e da assessore alle Pari Opportunità – sottolinea l’assessore regionale Simona Ferro- sono orgogliosa che Regione Liguria abbia patrocinato e supporti anche quest’anno il Premio Porto Venere Donna. L’idea di omaggiare una carriera femminile di eccellenza nazionale e internazionale che si sia distinta nei campi dell’arte, della scienza, della letteratura, dello sport, del giornalismo e così via è certamente un’idea vincente. Non solo per l’immediato impatto mediatico sul territorio, data la notorietà delle vincitrici e come corretto riconoscimento alla persona in sé, ma anche e soprattutto come esempio da seguire per le generazioni presenti e future. I miei sinceri complimenti alla Consulta Provinciale Femminile della Spezia e alla premiata di quest’anno, dottoressa Lucia Sorrentino Zanello”.

Lucia Sorrentino Zanello si aggiunge alle 26 donne che la Consulta Provinciale Femminile della Spezia ha premiato nel corso degli anni: Elena Gianini Belotti, Margherita Hack, Paola Gassman, Luciana Savignano, Dacia Maraini, Monica Guerritore, Rita Levi Montalcini, Carla Maria Izzo, Franca Valeri, Margherita Boniver, Fiona May, Anna Maria Castelli, Carmen Lasorella, Lella Costa, Milena Gabanelli, Barbara Ensoli, Simona Marchini, Isa Danieli, Daniela Poggi, Donatella Bianchi, Evelina Christillin, Amalia Ercoli Finzi, Pia Donata Berlucchi, Giovanna Botteri e Speranza Scapucci.

Anche la XXVII edizione del Premio Porto Venere Donna si avvale della collaborazione dell’attore e regista Oreste Valente, direttore artistico della manifestazione dal 1996. Ad impreziosire la serata saranno le performance dell’attrice Susanna Sturlese, con il

monologo “Sono soltanto parole”; delle giovani e talentuose allieve di Pro Danza; di Claudia Belluomini, soprano accompagnata al pianoforte da Franco Messina e Valentina Renesto al sassofono che allieteranno la platea con brani di musical e standard internazionali e di Emma Biglioli al violoncello e Sofia Fanton, voce recitante, che porteranno in scena “La voce di Ipazia”.

Alla premiata sarà consegnata una scultura in marmo di Carrara creata esclusivamente per la Consulta Provinciale Femminile della Spezia dal maestro Francesco Vaccarone.

L’evento è patrocinato da Regione Liguria, dalla Prefettura della Spezia, dalla Provincia della Spezia, dal Comune della Spezia, dal Comune di Porto Venere, dal Comune di Lerici e dalle Consigliere di Parità Regionale e Provinciale.

Un ringraziamento particolare quest’anno, oltre che al COMUNE di PORTO VENERE per il sostegno e l’ospitalità` che ci ha sempre dimostrato, va ai nostri sponsor che ci hanno consentito di organizzare l’evento: REGIONE LIGURIA - CAVA MICHELANGELO -

CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - HELLE BOUTIQUE - GUIDOTTI - ROSSI s.r.l. - NUOVA ITALCANALE - ARCOSALD s.r.l. - EMT service s.r.l. - IRON FOX GARAGE - NUOVA MALCO - SI.TE.MAR. - POPPY BIJOUX.