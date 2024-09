Letteratura, Donna Scrittrice: il premio nazionale approda a Genova

Iniziativa per valorizzare e promuovere l'attività letteraria al femminile. Per partecipare è necessario inviare le opere entro il prossimo 15 novembre e possono partecipare tutte le autrici purché maggiorenni. La premiazione si svolgerà a Palazzo Ducale l’8 marzo 2025.

Organizzato dal Comune di Genova, precedentemente dal Comune di Rapallo e lo scorso anno, per un’edizione sperimentale, dal Comune di Savona. Il Premio arriva per la prima volta in città, con il suo ricco albo d’oro di circa 200 scrittrici che hanno calcato la scena letteraria nazionale tra l’ultimo scorcio del ‘900 e gli inizi del 2000.

"Un'iniziativa di grande prestigio, che per la prima volta si svolge a Genova e che sin dalla sua creazione ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione e nella valorizzazione dell’attività letteraria femminile, offrendo a tante autrici l'opportunità di farsi conoscere e apprezzare nel panorama culturale italiano. Invito tutte le scrittrici a partecipare e presentare le proprie opere. Questo è un momento cruciale per dare voce e visibilità alle donne che scrivono, un atto di coraggio e bellezza che merita di essere celebrato. Non vediamo l'ora di scoprire i talenti emergenti e di rendere omaggio al contributo che le donne hanno dato e continuano a dare alla letteratura. Partecipate numerose, perché la vostra/nostra voce conta", commenta Francesca Corso, assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova.

Il Premio annovera i nomi illustri di Gina Lagorio, Fernanda Pivano e Dacia Maraini, vincitrici nelle prime edizioni, ma anche quelli di Anna Maria Ortese, di Alda Merini, di Elena Bono, che hanno segnato profondamente la letteratura. E poi, Susanna Tamaro, Margaret Mazzantini e, più recentemente, Rosella Postorino, del tutto sconosciute quando parteciparono per la prima volta alla manifestazione. Non mancano opere scritte e pubblicate in lingua italiana da autrici straniere come Helga Schneider, Fleur Jaeggy, Edith Bruck ed Emmanuelle De Villepin.

Possono partecipare tutte le autrici, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che abbiano compiuto il 18º anno di età alla data di scadenza del bando (15 novembre) e che presentino opere pubblicate per la prima volta a partire dal 1º maggio 2023 con case editrici o autopubblicate, provviste di codice ISBN.

Una giuria tecnica presieduta dal critico letterario e saggista Elvio Guagnini e composta da scrittori, docenti universitari e critici letterari (Maria Pia Ammirati, Simona Baldelli, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri, Camilla Tagliabue e Pier Antonio Zannoni, ideatore del Premio nonché segretario coordinatore) selezionerà tre opere e assegnerà il “premio Opera Prima” destinato alla pubblicazione di una scrittrice esordiente e il “premio Speciale della Giuria” ad altra opera giudicata di particolare valore culturale.

I volumi della terna vincitrice saranno poi messi a disposizione della giuria popolare formata da trenta lettori, scelti dal Comune di Genova fra gli utenti delle biblioteche.

Le preferenze sulle opere verranno espresse congiuntamente da entrambe le giurie, con voto segreto, nel corso della manifestazione conclusiva del Premio che avrà luogo sabato 8 marzo 2025 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con gli interventi di autorità e personalità del mondo della cultura.

L’autrice dell’opera più votata si aggiudicherà il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice - XXXIX edizione - Genova 2024/2025, che consiste in una targa e un assegno di 5.000 euro.

Le autrici delle altre due opere della terna riceveranno i premi selezione: una targa e un assegno di 3.000 euro per la seconda; una targa e un assegno di 2.000 euro per la terza classificata.

Le vincitrici del premio “Opera Prima” e del “Premio Speciale della Giuria” riceveranno, ciascuna, una targa e un assegno di 2.000 euro.

Entro il prossimo 15 novembre, le scrittrici o le case editrici che desiderassero partecipare dovranno inviare dodici copie dell’opera prescelta a:

Segreteria del Premio Letterario Nazionale Donna Scrittrice, Sistema Bibliotecario Urbano, via del Seminario 16 - 16121 Genova.