Premio Bindi Santa Margherita Ligure, la vittoria di Cecchetto e Nada

Grande soddisfazione per Claudio Cecchetto, produttore e dj, grande scopritore di talenti, e per la cantante italiana Nada, che ha firmato brani rimasti indelebili nel patrimonio musicale italiano. Cecchetto e Nada si sono aggiudicati, nella prima serata del Premio Bindi, i premi alla carriera.

Questa sera all'Anfiteatro Bindi andrà in scena il contest con gli otto finalisti: si comincerà alle 18 con uno showcase in presenza della giuria. Alle 21:30 si entrerà nel vivo con Apice, Ashes, Gianluca Bernardo, Helle, Nudda, Sgrò, Soloperisoci e Violabaciatutti a contendersi le targhe Premio Bindi 2022, “Giorgio Calabrese” e “Targa Quirici”, eseguendo anche una canzone di Umberto Bindi in occasione dei vent’anni dalla sua scomparsa. Ospiti il cantautore e musicista Massimo Donno, che presenterà il nuovo album “Lontano” con Luca Barrotta alla fisarmonica, e il cantautore Ernesto Bassignano, che eseguirà alcuni tra i più famosi brani scritti per Bindi.

Domenica 10 luglio, alle ore 10:30 alla Spiaggia di Ghiaia Mare per Tutti, si terrà “La Vetrina del Disco”, con presentazioni e showcase. Ospiti il cantautore Tiberio Ferracane, con il nuovo disco “Magaria”, il cantante Francesco Curci, con l’album “Più di così”, e il vincitore del Premio Bindi 2022. Alle 21:30 l’etichetta musicale Ala Bianca, rappresentata da Toni Verona, riceverà il Premio Bindi Artigianato della Canzone 2022.