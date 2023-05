Premio Andersen - Il Mondo dell'infanzia, ecco tutti i vincitori: miglior scrittore Francesco D'Adamo con Iqbal

Il Premio Andersen - Il mondo dell'infanzia, giunto alla 42/a edizione, ha i suoi vincitori. Miglior scrittore dell'anno è Francesco D'Adamo, autore del longseller Iqbal (ed. EL) e di molti altri romanzi per ragazzi che traggono spunto dall'attualità e dalla storia, come La traversata (ed. Il Castoro) o Giuditta e l'Orecchio del Diavolo (ed. Giunti). Claudia Palmarucci, raffinata interprete di testi, è stata scelta come Miglior Illustratrice. A Sergio Ruzzier, autore e illustratore, il Premio Andersen come Protagonista della Cultura per l'Infanzia per l'importante contributo offerto alla valorizzazione delle figure nei libri e del linguaggio dell'illustrazione in Italia.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 27 maggio nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, Capitale Italiana del Libro 2023, dove sarà annunciato anche il SuperPremio Andersen Gualtiero Schiaffino per il miglior libro dell'anno, votato da una giuria allargata di esperti tra i titoli che vincono nelle singole categorie. A Genova sarà inoltre assegnato il premio alla libreria dell'anno per ragazzi, intitolato a Gianna e Roberto Denti e promosso da Associazione Italiana Editori e rivista Andersen. Tra i vincitori per le diverse categorie Margaret Wise Brown, Thierry Dedieu, Neil Packer, Francesca Bonafini, Silvia Vecchini e Arianna Vairo, Benjamin Gottwald, Ellen Duthie e Daniela Martagón.