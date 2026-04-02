Pozzovivo a 43 anni torna in bici e nel suo lucano a Scignoria!: "Corro l'Appennino del 26 aprile"

Originale intervento in lingua lucana di Domenico Pozzovivo a Scignoria!: "A 43 anni ho deciso di tornare in bici, lo faccio anche con ambizioni di vittoria. Tra gli obiettivi, l'Appennino del 26 aprile perchè è una gara che mi piace".

Quel giorno, peraltro, Telenord sarà in diretta e lo scalatore già in passato è stato magistrale interprete della competizione con passaggi da leader sulla Bocchetta (nella foto davanti al compianto Scarponi).

Il campione con il record di partecipazione al Giro d'Italia - per 7 volte in top 10 - ha parlato anche di sicurezza stradale e dell'imminente laurea legata a studi specifici sulla nutrizione, parametro fondamentale per una lunga carriera: "Voglio partecipare al vecchio Giro del Trentino, bisogna spostare la discussione della tesi. Speriamo che sia possibile".

Rivedi l'intera trasmissione del 2 aprile: https://telenord.it/scignoria

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