Portofino, Steven Spielberg fa un blitz in piazzetta per un gelato

Anche quest'anno Steven Spielberg non ha mancato l'appuntamento con Portofino. Il grande regista statunitense di radici ebraiche è arrivato in Piazzetta, sbarcato dal suo nuovo yacht Seven Seas, in compagnia della moglie Kate Capshaw, per concedersi un cono gelato alla crema.

Il blitz di Spielberg nel Borgo, con tanto di passeggiata lungo i moli, non è durato molto, per via dell'affollamento dovuto ai crocieristi della Celebrity Edge e alle relative richieste di foto e autografi. Così l'artista è tornato a bordo del suo yacht, per cenare a bordo e ripartire.