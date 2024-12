Genova, Capodanno: Carlo Felice festeggia con il maestro Hartmut Haenchen e la musica di J.C. Bach, Schumann e Haydn

Il Teatro Carlo Felice di Genova si prepara a salutare il 2024 con un evento musicale di grande prestigio, un concerto che si terrà domani pomeriggio alle 17. Sul podio salirà Hartmut Haenchen, (nella foto, gentilmente concessa dal Carlo Felice) uno dei direttori d'orchestra più apprezzati, noto per le sue esibizioni acclamate negli anni passati, soprattutto nel repertorio sinfonico tedesco, che rispecchia le sue predilezioni artistiche. Il programma del concerto di domani riflette pienamente questo orientamento musicale, con un percorso che abbraccia diverse epoche e stili, ma sempre sotto il segno della grande tradizione sinfonica europea.

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare tre sinfonie di compositori di grande rilievo. Il concerto inizierà con la Sinfonia in sol minore op. 16 di Johann Christian Bach, uno dei figli di Johann Sebastian Bach, che si distinse nel panorama musicale europeo, specialmente a Londra, dove fu protagonista sia come compositore che come organizzatore musicale. La programmazione proseguirà con la Sinfonia n. 39 di Franz Joseph Haydn, un capolavoro del repertorio classico, per poi concludere con la Sinfonia n. 3 "Renana" di Robert Schumann, un’opera che segna l’ingresso nel pieno romanticismo, con la sua ricca atmosfera emotiva e le sue evocazioni paesaggistiche.

L'inizio del 2025 con il Coro di voci bianche di Gino Tanasini - Se l’Orchestra del Carlo Felice saluterà il 2024, ad aprire ufficialmente il 2025 ci penserà il Coro di voci bianche diretto da Gino Tanasini, con un evento che si inserisce in una tradizione ormai consolidata. Il 1° gennaio, alle 15,30, il Coro, accompagnato da Enrico Grillotti alla tastiera, si esibirà nella Basilica di Santa Maria del Vastato all'Annunziata, nell’ambito della manifestazione diocesana e cittadina dedicata alla Giornata Mondiale per la Pace. Questo concerto, organizzato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, rappresenta un appuntamento di grande valore simbolico e musicale per la città di Genova.

Il programma scelto da Tanasini è particolarmente vario e affascinante, attraversando diversi secoli musicali. Il Coro eseguirà brani che spaziano dal barocco, con autori come Purcell, Haendel e Rameau, fino ad arrivare al Novecento e ai giorni nostri, con pezzi di compositori come Adam, Puccini, De André (con il brano Dolcenera) e Virgilio Savona (con Però mi vuole bene). Un programma che, mescolando tradizione e modernità, offrirà al pubblico un’esperienza musicale unica, ricca di emozioni e significati.

