Anche Genova celebra il Giubileo, apertura dell’Anno Santo “Pellegrini di speranza” in Cattedrale

Anche Genova oggi si unirà al resto del mondo per celebrare l’apertura dell’Anno Santo “Pellegrini di speranza”. L’evento inizierà alle 15.30 nella Chiesa del Gesù con un momento di preghiera, seguito da una processione fino alla Cattedrale di San Lorenzo, dove sarà celebrata la Santa Messa solenne.

Programma liturgico– Per garantire la partecipazione al Giubileo, su indicazione dell’Arcivescovo, le Messe pomeridiane di domenica nelle parrocchie genovesi saranno sospese. La Commissione diocesana per il Giubileo ha predisposto materiali informativi, tra cui sussidi per l’esame di coscienza e la preghiera giubilare, disponibili sia in formato cartaceo sia digitale sul sito della Diocesi.

Chiese giubilari– Per tutta la durata dell’Anno Santo, dal 29 dicembre 2024 al 28 dicembre 2025, i fedeli potranno ottenere l’indulgenza plenaria, alle condizioni previste, recandosi presso le chiese giubilari designate dall’Arcivescovo: la Cattedrale di San Lorenzo, il Santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova e Gavi, il Santuario di Nostra Signora del Suffragio a Recco e il Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano.

Opere di Misericordia– In linea con le disposizioni giubilari, sono stati individuati luoghi simbolici per le opere di Misericordia, tra cui gli ospedali Galliera, San Martino, Gaslini e Villa Scassi, le carceri di Marassi e Pontedecimo, la Cappella del Cimitero di Staglieno per i defunti e il Monastero SS. Giacomo e Filippo per la carità.

Logistica e organizzazione– La Commissione per il Giubileo, guidata da Mons. Gianluigi Ganabano, ha il compito di coordinare l’Anno Santo dal punto di vista spirituale e logistico. Per favorire il coinvolgimento delle parrocchie, ogni comunità è invitata a programmare pellegrinaggi giubilari verso le chiese designate. Le parrocchie possono prendere accordi specifici con i responsabili delle chiese, mentre per la Cattedrale è possibile contattare il Prefetto tramite l’indirizzo mail dedicato.

Materiali informativi– I Vicari territoriali potranno ritirare i materiali giubilari presso la Curia Arcivescovile dal pomeriggio del 29 dicembre o dal 7 gennaio 2025. Questi sussidi, pensati per accompagnare i fedeli nel percorso giubilare, comprendono manifesti con le indicazioni per le indulgenze, pieghevoli esplicativi e una cartolina con la preghiera del Giubileo.

