Natale a Genova, ancora attivi i percorsi del Passaporto dei Presepi: c'è tempo fino al 2 febbraio

Prosegue l’iniziativa di Comune e Arcidiocesi di Genova del Passaporto dei presepi, due veri e propri percorsi alla scoperta dei presepi più rappresentativi della tradizione natalizia genovese che si è aperto il 30 novembre e si conclude il 2 febbraio: ad ogni presepe visitato corrisponde un timbro sul passaporto che può essere ritirato nelle sedi dei presepi.

Una sorta di cammino di Santiago fatto tra creuze e chiese di Genova alla scoperta dei presepi cittadini.

Chiusura - Si terrà poi una giornata di chiusura della manifestazione, domenica 16 febbraio, a Palazzo Ducale: saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti, i riconoscimenti per i primi 30 classificati e premi speciali per i primi classificati under 14, per chi avrà partecipato a più presepi viventi e per chi avrà partecipato ad ambedue i percorsi.

Bordilli -" Sulla scia della grande partecipazione ed apprezzamento dello scorso anno, siamo alla seconda edizione del Passaporto dei presepi, un’iniziativa che conferma il grande lavoro iniziato sul tema della valorizzazione del patrimonio presepiale della nostra città – commenta l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – Quest’anno il passaporto raddoppia i percorsi con 74 presepi aderenti: un vero e proprio viaggio tra le meraviglie della tradizione natalizia genovese, che racconta storie di arte e devozione, dai classici, ai meccanizzati, ai viventi, attraversando anche le nostre vallate e coinvolgendo comuni limitrofi. Tutto ciò testimonia come la cultura del presepe sia molto forte, e a tutti coloro che negli anni l'hanno tramandata e custodita va il nostro grazie. Insieme all’Arcidiocesi di Genova abbiamo voluto confermare anche i tre cortei storici che, il prossimo 4 gennaio, confluiranno nel grande presepe vivente a San Lorenzo a cui invito la cittadinanza a partecipare».

In continuità con il presepe allestito a Palazzo Tursi, domani, domenica 29 dicembre dalle ore 15.30, il circolo culturale Le vie del sale, in collaborazione con il Comune, organizza un Presepe Vivente all'interno dell’oratorio di San Filippo Neri, con abiti ispirati alle statuine nel Maragliano, la scena presepiale introdotta da una voce narrante e l’esibizione del coro Double Trust Choir.

Come partecipare al contest:

Dopo aver completato il proprio cammino tra i presepi genovesi, certificato dai timbri, i possessori del passaporto possono:

da domenica 5 gennaio a venerdì 7 febbraio 2025, inviare una scansione o foto del passaporto a passaportopresepi@comune.genova.it indicando nome e cognome del partecipante, data di nascita, recapito telefonico.

da martedì 7 gennaio a venerdì 7 febbraio 2025, consegnare il passaporto presso uno dei seguenti uffici comunali:

Matitone (via di Francia - 24° piano stanza 8, uffici assessorato alle Tradizioni cittadine) da lunedì a venerdì h 9 – 1

Palazzo Tursi (via Garibaldi 9 - 1° piano, Ufficio, Eventi da lunedì a venerdì h 10-13).

Per presentarsi in orari differenti, chiamare il numero 010 5577475.

Cosa si vince - I premi sono offerti da Comune di Genova, Museo Diocesano, Camera di Commercio di Genova, Mu.Ma, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale Genova, Costa Edutainment, Fondazione Teatro Carlo Felice.

Seconda edizione - Questa seconda edizione del Passaporto dei Presepi, realizzata dall’assessorato alle Tradizioni cittadine del Comune e dall’Arcidiocesi di Genova, ha messo in campo ben due passaporti caratterizzati da percorsi che si snodano da ponente a levante attraversando le vallate e abbracciando anche alcuni comuni liguri, tra cui Torriglia con lo storico presepe di Pentema che ha voluto aderire all'iniziativa.

Al'appello - Sono ben 74 (contro i 45 dello scorso anno) i presepi genovesi che hanno aderito all’iniziativa, di cui, novità di questa edizione, 8 presepi viventi, alcuni di lunga storia e altri di più recente costituzione come quello organizzato da Comune e Arcidiocesi per il prossimo 4 gennaio. Fa parte del passaporto anche lo storico Presepe di Crevari che nel 2023, a causa di alcuni funzionamenti da ammodernare, è stato esposto in modalità ridotta nel cortile di Palazzo Tursi.

Coop Liguria - Quest'anno, grazie all’impegno congiunto del Comune di Genova, della Parrocchia, dei volontari e della sponsorizzazione da parte di Coop Liguria, è tornato a casa nella parrocchia di Sant'Eugenio con una disposizione, seppur parziale, che ne consente la visione ed ammirazione per poi continuare il restauro nella sua completezza.





