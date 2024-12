Genova, Capodanno all'Acquario: festeggiamenti con musica classica e cenone

L’Acquario di Genova organizza per le festività 2024/25 un palinsesto di appuntamenti speciali per approfondire la conoscenza delle scogliere coralline all’interno del nuovo percorso tematizzato dedicato a SpongeBob, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista dell’omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!; il 31 dicembre un’esclusiva proposta di serata per il Capodanno, per aspettare l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare fino al 6 gennaio il percorso guidato Dietro le quinte con 6 appuntamenti quotidiani.

Capodanno all’Acquario di Genova. Torna la speciale proposta di Capodanno per festeggiare la fine del vecchio e l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare all’Acquario di Genova. La serata ha inizio alle ore 19.30 con una visita esclusiva durante la quale lo staff della struttura è a disposizione del pubblico per condurlo alla scoperta della biodiversità marina e dei progetti di conservazione e ricerca in cui l’Acquario di Genova è impegnato. Dopo la visita gli ospiti sono accolti nella splendida cornice del Padiglione Cetacei per il cocktail di benvenuto cui seguono un momento di intrattenimento musicale con violinista e il Gran Cenone placé al piano inferiore del Padiglione Cetacei. Durante il cocktail e la cena, il pubblico è accompagnato dal sottofondo musicale e da alcuni momenti di storytelling e intrattenimento per continuare a scoprire in maniera piacevole e coinvolgente il mondo marino. Concluso il cenone, si risale al piano superiore del Padiglione per il countodown e il brindisi di mezzanotte cui segue un DJ set fino all’1. Per consentire l’allestimento degli spazi, il 31 dicembre 2024 l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 18:00, con ultimo ingresso alle ore 16:00.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi, il primo experience museum in Italia dedicato ai cinque sensi, aspetta i suoi giovani visitatori e le loro famiglie con un palinsesto quotidiano di science snack fino al 6 gennaio di cui alcuni a tema Tartarughe Ninja.

Per chi fosse alla ricerca di regalo originale in stile edutainment, Costa Edutainment propone la formula regalo dei biglietti per la visita alle due strutture, singole o nei percorsi abbinati, dell’abbonamento annuale all’Acquario di Genova e della tessera TEN per La Città dei Bambini e dei Ragazzi. Tutti i biglietti regalo sono acquistabili su www.acquariodigenova.it.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Eccezionalmente, il 31 dicembre l’Acquario chiuderà alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00) per consentire l’allestimento della serata di Capodanno. A dicembre e gennaio, La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16.00).

Alla scoperta delle scogliere coralline con SpongeBob – fino al 6 gennaio tutti i weekend e giorni festivi. In tutti i weekend e giorni festivi fino al 6 gennaio 2025, l’Acquario propone inoltre speciali incontri con lo staff per raccontare le meraviglie di questo ricchissimo e delicatissimo habitat marino che costituisce la casa di SpongeBob, Bikini Bottom, e approfondire la conoscenza dei suoi abitanti e del loro stato di conservazione. Un’occasione per visitare il nuovo percorso tematizzato dell’Acquario che si snoda in diverse aree della struttura con allestimenti, pannelli e QR code con contenuti extra consultabili e scaricabili. Gli incontri, compresi nel biglietto di ingresso, sono organizzati nei giorni indicati dalle ore 15 alle ore 17.

Tutti i dettagli degli appuntamenti sono disponibili su www.acquariodigenova.it.













Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.