TriCapodanno a Genova, Alice Arcuri e Serena Garitta in velluto e paillettes dell'atelier Grimaldi

Ironiche e simpatiche le due presentatrici che saliranno sul palco la notte di San Silvestro: Serena Garitta e Alice Arcuri sono pronte per presentare e animare la notte del 31 dicembre che ci traghetterà nel nuovo anno. Molto affiatate e pronte a dialogare e improvvisare: chissà se si prepareranno un copione o se, una volta pronta la scaletta, andranno "a braccio", forti della loro capacità dialettica. Non mancheranno le battute e quel tocco fashion che le metterà in evidenza sul palcoscenico della piazza. Per loro infatti, l'atelier genovese Grimaldi ha già tagliato e cucito gli abiti della serata: "Da far invidia a Celin Dion...", spiega Alice Arcuri. Il velluto è la stoffa prescelta e il tocco di luce che illuminerà la piazza sarà dato dalle luccicanti paillettes. Tra gli artefici del look delle due presentatrici c'è anche Cristiano Gatto. Non vediamo l'ora di vedere questi abiti e soprattutto di seguire il countdown che ancora una volta coinvolgerà il cuore di Genova. "Venite tutti in piazza, tutti in piazza a festeggiare", è l'invito di Serena Garitta.

