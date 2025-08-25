Portofino, rapina a mano armata e probabile fuga via mare

PORTOFINO (Genova) - Rapina a mano armata in una nota gioielleria di Portofino specializzata in vendita di orologi Rolex. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle alle 19,30 quando due soggetti armati, con volto coperto, occhiali scuri e pistole alla mano hanno bloccato alcuni i clienti e il personale della gioielleria situata in calata Marconi e hanno preso gioielli e orologi per poi fuggire.

È scattato immediatamente l’allarme. I carabinieri hanno istituito un posto di blocco sull’unica strada di uscita dal borgo, ma non è escluso che i rapinatori siano fuggiti addirittura via mare oppure che si siano nascosti tra i turisti facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono tuttora in corso.

