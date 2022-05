Portofino, il nuovo store di Dolce e Gabbana e le feste in villa. Vip attesi in piazzetta

di Redazione

Tra gli ospiti potrebbe esserci la famiglia Kardashian. Indiscrezioni parlano dell'arrivo di Kim e della sorella Kourtney.

L'estate è alle porte e Portofino parte, come sempre, con il piede giusto. L'occasione è l'apertura del nuovo temporary store di Dolce e Gabbana nei locali della galleria d'arte Portofino. Anche questa mattina via vai di addetti alla sicurezza e organizzatori dell'evento di apertura che si annuncia davvero spettacolare.

Tra i personaggi attesi nel fine settimana anche l'attrice Megan Fox che era venuta l'ultima volta in Italia a gennaio proprio per partecipare alla sfilata di Dolce e Gabbana. I due stilisti questa sera riceveranno gli amici nelle loro villa affacciata sull'Olivetta per un party esclusivo.

Insomma nella piazzetta più famosa del nome tanti vip ma anche tanti turisti per questo fine settimana all'insegna del caldo e delle belle giornate. Un anticipo di un 'estate che si annuncia di altissismo livello.