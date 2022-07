Portofino, giovane cinghiale in piazzetta: una visita in gioielleria e poi a spasso fra i tavoli del bistrot

di Marco Innocenti

Una puntatina in gioielleria e poi, per chiudere la serata, un aperitivo nel dehor di un noto bistrot nella piazzetta di Portofino. Quello di cui stiamo parlando però non è un qualche turista in cerca di relax nella perla della riviera ligura ma... un cinghiale! Lo strano frequentatore, infatti, è un giovane esemplare di cinghiale, peraltro dall'aria anche piuttosto smarrita, che ieri sera è comparso prima sulla soglia della gioielleria Cusi in Calata Marconi e poi ha trotterellato fra i tavoli del Bistrot Portofino e dei locali vicini.

Molti clienti, fra l'incuriositi e lo spaventati, si sono affrettati a riprendere la scena, prima di lasciar passare l'animale che si è allontanato, andando per la propria strada. Una scena, comunque, che ha ricordato molto da vicino quanto accaduto, sempre a Portofino, circa un mese fa quando un altro cinghiale, decisamente più grosso, aveva creato non poco scompiglio fra i tavoli di un ristorante.