Portofino: estate di musica d'autore, da Morricone alla "saudade"

Con la fine del mese di giugno tornano gli eventi musicali e d’intrattenimento della rassegna “Estate a Portofino”, tutti ad ingresso gratuito. Dodici sono gli appuntamenti in cartellone che, dal 30 giugno al 10 settembre 2023, porteranno nel Borgo musica d’autore, intrattenimento e festival internazionali.

Si inizia venerdì 30 giugno 2023, alle 19.30, con il Romantic Piano Solo, appuntamento che torna in Piazzetta dopo il successo delle passate edizioni che vedrà protagonisti l’eleganza di un pianoforte a coda e l’abilità e la maestria del pianista Domenico Greco. Cantante ospite sarà Elisabetta Rondanina, performer dal repertorio internazionale. L’ingresso è libero.

La stagione della grande musica prosegue il 6 luglio alle 21 con il ritorno del Portofino International Festival, rassegna musicale che negli anni ha portato in Piazzetta artisti di fama mondiale. Dal 18 al 23 luglio al via la IV edizione del Concorso Lirico Internazionale Portofino. Le eliminatorie, come ogni anno, si svolgeranno nel Teatrino Comunale con il gran finale in Piazzetta in programma il 25 luglio alle 21.

Grande attesa anche per l’Omaggio al Maestro Ennio Morricone, previsto il 30 luglio alle 19.30. Per l’occasione si esibiranno in Piazzetta la giovane violinista genovese Giulia Erminio, alla viola, e il Maestro Domenico Greco, al pianoforte.

Il 13 agosto altro appuntamento con il Romantic Piano Solo al chiaro di luna, con inizio alle ore 19.30, con protagonisti nuovamente il Maestro Domenico Greco, al pianoforte, e la cantante Roberta Minniti mentre il 23 agosto la Piazzetta di Portofino ospita ancora una volta la Jazz & Saudade Experience, consolidata formazione di artisti sorta intorno alle ricerche condotte da Alessandra Cabella, nell'ambito musicale lusofono. Il concerto è organizzato da Limelight Eventi. Il repertorio della band spazia dal jazz strumentale alle canzoni della musica popular brasileira cantate in lingua portoghese. Trovano quindi il loro spazio la samba, la samba cançao e la bossa nova, alternando ritmi malinconici con altri maggiormente vivaci. L'ingresso è libero.

Chiudono gli appuntamenti dell’estate portofinese altri due eventi targati Romantic Piano Solo in programma rispettivamente il 31 agosto e Piano Solo in Dolce Vita con la magia delle Candle Light, con al pianoforte il Maestro Domenico Greco e il cantante Fabio Milanese, specializzato nel repertorio italiano evergreen ed internazionale, e il 10 settembre con inizio alle 19.30., con ancora al piano il Maestro Domenco Greco e alla voce la cantante Perla.