Porto di Ravenna: nei primi sette mesi dell’anno traffico merci aumentato del 5,4%

Il Porto di Ravenna nei primi sette mesi del 2025 ha movimentato complessivamente 15.687.199 tonnellate, in aumento del 5,4% (800 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gli sbarchi sono stati pari a 13.703.906 tonnellate e gli imbarchi pari a 1.983.293 tonnellate (rispettivamente, +6,3% e -0,5% in confronto ai primi 7 mesi del 2024).

Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.524, in aumento dell’1,4% (22 toccate in più) rispetto al 2024.

Analizzando le merci per condizionamento, nei primi 7 mesi del 2025 si evince che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) – con una movimentazione pari a 12.495.515 tonnellate – sono aumentate del 3,4% (416 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell’ambito delle stesse, le merci unitizzate in container, con 1.432.483 tonnellate, sono cresciute del 6,8%, mentre risulta negativo il dato per le merci su rotabili (971.502 tonnellate), in calo dell’8,4% rispetto al 2024. I prodotti liquidi, con una movimentazione di 3.191.684 tonnellate, sono aumentati del 13,7%.

Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 3.298.218 tonnellate di merce, ha registrato nel periodo gennaio-luglio 2025 una crescita pari al 16,3% (463 mila tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Analizzando l’andamento delle singole merceologie, nei primi 7 mesi del 2025 è stata buona la movimentazione dei cereali, con 1.241.528 tonnellate, in rialzo del 65,4%, mentre la movimentazione delle farine, pari a 716.671 tonnellate, è calata del 2,0% e gli sbarchi dei semi oleosi, con 616.607 tonnellate, risultano in diminuzione del 6,3% rispetto al 2024. Gli oli animali e vegetali, invece, con una movimentazione di 451.851 tonnellate, sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2024 (+19,4% e oltre 73 mila tonnellate in più).

