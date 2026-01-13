Porto di Genova: nel 2025 quasi 4 milioni di passeggeri

Nel 2025 il traffico passeggeri nel porto di Genova ha raggiunto quota 4 milioni fra crociere e traghetti. "Un risultato in linea con le previsioni di inizio anno e secondo solo al record storico assoluto del 2023" sottolinea una nota di Stazioni Marittime spa, la società che gestisce i terminal passeggeri nel porto di Genova.

Rispetto al 2024 le crociere hanno registrato un aumento del 6,47% con 1.630.593 crocieristi, cioè 99.187 in più del 2024 e 334 toccate nave, nonostante l'indisponibilità della banchina di Ponte dei Mille levante, interessata dai lavori per il potenziamento degli spazi con la realizzazione di un nuovo molo lungo 376 metri, per le navi più grandi. In calo, invece, i passeggeri dei traghetti, scesi a 2.253.330 (-3,6% sul 2024). In particolare nel 2025 hanno registrato aumenti le tratte per la Sicilia e il Nord Africa mentre la Sardegna e la Corsica hanno chiuso in diminuzione rispetto al 2024.

Per quanto riguarda le previsioni: "Per il 2026, relativamente al traffico traghetti, si prevedono numeri sostanzialmente in linea con il 2025. Per quanto riguarda il traffico crociere, nel 2026 sono al momento previsti circa 320 scali con circa 1,6 milioni di crocieristi, di cui 600.000 home port e 1.000.000 transiti". Nelle crociere si confermerà ancora la leadership di Msc crociere che nel 2025 ha movimentato 1,23 milioni di passeggeri con 234 toccate e nel 2026 ne porterà circa 1,3 milioni con 241 scali. Confermate anche Costa crociere con 40 scali di Costa Toscana e Princess Cruises.

