Porto di Genova, a rischio 88 interinali: l'allarme dei sindacati

di Edoardo Cozza

A breve scadono i contratti: "Se non si concretizza l'accordo di fine dicembre, rischiano il posto di lavoro: vanno ricompresi in percorsi di stabilizzazione"

Per 88 lavoratori somministrati del porto di Genova a fine mese scadono i contratti e il rischio, se non si daranno gambe all'accordo raggiunto a dicembre, è che restino senza lavoro, avvertono i sindacati. La vertenza, partita lo scorso anno, aveva portato a dicembre ad un accordo - siglato da Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp Uil, Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, i vertici dell'agenzia Intempo e la Compagnia Unica - che ha garantito l'occupazione per dicembre e gennaio e prevedeva l'avvio di un tavolo di confronto per stabilizzare questi lavoratori, ormai precari "storici".

"Dopo l'ultimo incontro del 28 dicembre però non c'è stata più alcuna convocazione - sottolineano però Sergio Tabo', Laura Tosetti e Roberta Cavicchioli, rispettivamente di Felsa Cisl Nidil Cgil Genova Uiltemp Liguria -. Chiediamo a tutti i soggetti firmatari di fissare in tempi rapidi una data per arrivare ad una definizione della vertenza. Non vorremo arrivare a fine mese senza soluzioni: dobbiamo dare gambe a quanto abbiamo sottoscritto tutti insieme in Autorità Portuale". L'auspicio è che "tutti e 88 i lavoratori somministrati che da tempo operano all'interno del porto con competenze e impegno invariato vengano ricompresi in percorsi di stabilizzazione, come già concordato al tavolo".