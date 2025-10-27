Porto di Gela, commissario Tardino incontra sindaco Di Stefano: “Rendere lo scalo efficiente dopo anni di incuria”

Si è tenuto oggi a Palermo un incontro tra il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, e il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, per fare il punto sullo stato del porto di Gela, entrato due anni fa a far parte del network dei porti della Sicilia Occidentale.

Alla riunione hanno partecipato anche il comandante del porto di Gela, Daniele Curci, l’assessore comunale al Porto, Giuseppe Di Cristina, la consigliera comunale Antonella Di Benedetto, l’onorevole Salvatore Scuvera, il capo del Dipartimento Trasporti e Portualità, Vincenzo Casciana, e i rappresentanti del Comitato del porto del golfo di Gela.

Durante l’incontro sono state illustrate le iniziative dell’AdSP per affrontare le criticità che da anni penalizzano lo scalo, in particolare quelle legate all’insabbiamento dei fondali e alla scarsa funzionalità delle banchine. Il progetto generale prevede interventi strutturali per restituire piena operatività al porto, insieme alla costruzione di un pennello “intercettore” a ponente, pensato per limitare il fenomeno dell’accumulo di sabbia. “Si è trattato di un proficuo momento di confronto tra soggetti interessati a rendere lo scalo gelese efficiente dopo anni di abbandono – ha dichiarato il commissario Annalisa Tardino –. Come Autorità portuale abbiamo candidato il porto di Gela a diverse linee di finanziamento, sia nazionali che regionali, e attendiamo ora la conclusione delle procedure ambientali da parte del MASE”.

Il sindaco Terenziano Di Stefano ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando la volontà di proseguire in stretta collaborazione con l’Autorità portuale: “La realizzazione del pennello e il dragaggio sono per noi priorità assolute. Il Comune è pronto a collaborare con l’AdSP e a valutare l’utilizzo delle risorse destinate alle aree di crisi industriali complesse per sostenere gli interventi”.

Con questo confronto, le istituzioni riaffermano l’impegno comune per il rilancio del porto di Gela, infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e logistico della Sicilia sud-orientale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.