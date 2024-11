Porti: MSC si espande ad Amburgo, avvia collaborazione con il Comune e progetta sede per 700 dipendenti

Il Gruppo MSC ha annunciato oggi di aver completato con successo l'acquisizione di una quota di minoranza in Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), il principale operatore portuale di Amburgo. L'operazione, che include anche la creazione di una joint venture con la Città di Amburgo, segna una nuova fase strategica per il porto tedesco, uno dei più importanti a livello europeo.

La transazione è stata conclusa dopo aver soddisfatto tutte le condizioni necessarie, tra cui l'approvazione del Parlamento di Amburgo e il via libera delle autorità antitrust competenti. Oggi, la Città di Amburgo ha trasferito le sue azioni di Classe A a Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, una controllata del Gruppo MSC, in cambio di un aumento di capitale. Questo aumento permetterà alla Città di Amburgo di mantenere una quota di maggioranza del 50,1% in HHLA, mentre MSC deterrà il 49,9%.

Søren Toft, CEO di MSC Mediterranean Shipping Company, ha sottolineato l'importanza dell'investimento: "Il porto di Amburgo ha una tradizione che risale a oltre 800 anni. Come azienda familiare, capiamo il valore di questa tradizione e ci impegniamo a far crescere HHLA, a migliorare la competitività del porto e a proteggere i diritti dei lavoratori", ha dichiarato Toft. "Insieme alla Città di Amburgo, investiremo in crescita, tecnologia e infrastrutture per rafforzare il ruolo di Amburgo come uno dei porti più competitivi al mondo."

La joint venture prevede investimenti significativi, inclusi 450 milioni di euro di capitale proprio per sostenere l'ammodernamento delle infrastrutture di HHLA. MSC si impegna inoltre ad aumentare il volume di merci movimentato nei terminal di HHLA, con l'obiettivo di raggiungere almeno 1.000.000 di TEU all'anno entro il 2031. "La collaborazione con MSC aiuterà HHLA a rimanere all'avanguardia nell'automazione e digitalizzazione dei terminal, garantendo così vantaggi sia per i clienti che per i dipendenti", ha commentato Melanie Leonhard, Ministro dell'Economia e dell'Innovazione di Amburgo.

Un altro elemento chiave dell'accordo è l'impegno condiviso di proteggere i diritti dei dipendenti e di rendere i terminal di HHLA attrattivi per i partecipanti al mercato. Nei prossimi mesi, la Città di Amburgo, HHLA e MSC lavoreranno insieme per definire i piani aziendali e di investimento a medio termine, con l'obiettivo di rafforzare la competitività a lungo termine del porto.

Per consolidare il proprio impegno verso Amburgo, MSC ha annunciato anche la costruzione della sua nuova sede tedesca nella HafenCity di Amburgo, con l'intenzione di creare circa 700 posti di lavoro. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare nel 2026.

Questa mossa segna una tappa importante per MSC, che rafforza la sua presenza in uno dei principali hub marittimi europei, mentre Amburgo si prepara a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale del trasporto merci.