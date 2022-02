Porti liguri, i numeri (da record per i container) della ripresa. Signorini: "Di nuovo ai livelli pre-pandemia"

di Redazione

Toti: "Il nostro sistema portuale ha colto in pieno la rinascita". Mai così tanti contenitori, più 10.3 per cento sull'anno precendente

Per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona, Vado ligure) il 2021 ha segnato il record nel traffico contenitori con 2.781.112 teu, il 10,3% in più del 2020. Un risultato raggiunto nell'anno in cui Vado Gateway ha concluso la fase di startup e Calata Bettolo i primi dodici mesi di piena attività nel porto di Genova.

"E' stato un anno di netta ripresa per i ports of Genoa che hanno sostanzialmente recuperato rispetto al periodo pre-pandemia" ha spiegato il presidente Paolo Emilio Signorini: "Ed è stato l'anno più alto di sempre nella movimentazione dei container".

Sempre a proposito di container il sistema del Mar ligure Occidentale nei primi 9 mesi del 2021 ha registrato la crescita più consistente (+17,4%), insieme con Barcellona (+30,84%), rispetto ai porti del Northern range. Restano indietro le rinfuse liquide: petrolio e oli minerali (-14% sul 2019 e +11,5% sul 202).I traghetti, quasi 1,9 milioni di passeggeri, hanno colmato solo il calo del periodo più pesante della pandemia (+41,6% sul 2020 ma ancora -25% rispetto al 2019) e il settore crociere pure in recupero resta ancora lontano dai livelli 2019: il totale passeggeri crociere fra Genova e Savona è 591.391, +186,1% rispetto al 2020, ma ancora -70,7% rispetto al 2019.

Positivo il commento del presidente della Regione Giovanni Toti. "Il sistema portuale di Genova e Savona/Vado conferma di aver colto in pieno la ripartenza della Liguria e del Paese. Il porto di Genova resta lo scalo più importante a livello nazionale e uno dei principali a livello europeo. È fondamentale rendere i nostri porti sempre più capaci di competere a livello internazionale, penso per esempio ai vantaggi che porterà la nuova diga".