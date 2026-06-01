Porti dell’Alto Tirreno, via libera al Piano Operativo 2026-2028: al centro sviluppo, investimenti e confronto con il territorio

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale compie un nuovo passo nella pianificazione strategica approvando il Piano Operativo Triennale (POT) 2026-2028. Il documento, che ha ottenuto il via libera del Comitato di Gestione, si presenta non solo come uno strumento di programmazione, ma come un progetto destinato a ridefinire le priorità di crescita e sviluppo degli scali portuali dell’Alto Tirreno.

Secondo quanto evidenziato dall’ente di Palazzo Rosciano, il nuovo Piano introduce un approccio innovativo basato sul confronto continuo con istituzioni, operatori economici e comunità portuale, con l’obiettivo di rendere la programmazione più flessibile e aderente alle trasformazioni del mercato.

Tra gli elementi più significativi del POT figura l’avvio degli Stati Generali del Sistema Portuale, iniziativa annunciata dal presidente Davide Gariglio nel 2025. Il nuovo organismo avrà il compito di favorire il dialogo tra tutti gli attori del settore, individuare le priorità strategiche, monitorare i risultati ottenuti e aggiornare, se necessario, programmi e investimenti.

In un contesto internazionale caratterizzato da instabilità geopolitica, ridefinizione delle catene logistiche e crescente competizione tra sistemi portuali, il Piano supera la tradizionale impostazione statica della programmazione, trasformandosi in uno strumento dinamico capace di adattarsi all’evoluzione degli scenari economici.

Alla base della strategia vi è una nuova visione del Mediterraneo, considerato non più una periferia dell’Europa ma un’area centrale nelle relazioni economiche tra continente europeo, Nord Africa e Medio Oriente. La crescente integrazione produttiva dei Paesi della sponda sud apre infatti nuove prospettive per i porti italiani, chiamati a diventare hub logistici ed energetici sempre più rilevanti.

In questo quadro, Livorno mantiene il ruolo di principale motore operativo del sistema portuale. Lo scalo continua a distinguersi per i traffici commerciali, in particolare nei settori ro-ro e short sea shipping, oltre che per l’attività dei terminal container, passeggeri e crocieristici e per la sua consolidata vocazione industriale ed energetica.

Un ruolo decisivo sarà svolto dalla futura Darsena Europa, considerata l’opera strategica più importante per il futuro del porto e dell’intero sistema dell’Alto Tirreno. Sebbene il completamento del progetto vada oltre l’orizzonte temporale del Piano, il POT prevede una serie di azioni preparatorie, tra cui l’avvio entro la fine dell’anno delle procedure per individuare il partner privato incaricato di completare e gestire il nuovo terminal container.

Accanto a Livorno, emerge il ruolo strategico di Piombino, destinato a diventare un polo industriale e logistico di primo piano grazie alla disponibilità di aree operative, fondali profondi e nuove infrastrutture portuali. Il Piano punta ad accelerare la valorizzazione degli spazi disponibili per attrarre investimenti nei comparti della cantieristica, della logistica industriale, dell’energia e delle tecnologie legate alla transizione ecologica.

Tra gli interventi prioritari figura il completamento delle nuove banchine portuali, a partire dalla realizzazione della banchina nord, sostenuta da un investimento di 92 milioni di euro, considerata fondamentale per rafforzare la competitività dello scalo.

Per il presidente Gariglio, il POT 2026-2028 rappresenta uno strumento fondato sulla partecipazione e sulla condivisione delle responsabilità. L’obiettivo è valorizzare le specificità di ogni porto del sistema affinché possano contribuire alla crescita economica nazionale e al rafforzamento del ruolo dell’Alto Tirreno nei grandi corridoi logistici europei.

Gli Stati Generali del Sistema Portuale saranno quindi il luogo di confronto permanente attraverso cui individuare le priorità comuni e trasformare le potenzialità degli scali in nuove opportunità di sviluppo, occupazione qualificata e competitività per i territori interessati.

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