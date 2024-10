Porti della Sardegna: volano strategico per l’economia marittima dell’isola

I porti della Sardegna si affermano come motore economico per l’isola: con il 91% dell’import-export che viaggia via mare, contribuiscono a creare un indotto di 2,4 miliardi di euro. È quanto emerge dal focus SRM 2024, presentato al Molo Ichnusa di Cagliari, che pone i porti sardi come cardine della crescita regionale.

Nel 2023, i porti della Sardegna hanno gestito il 9% delle merci e dei passeggeri del traffico marittimo nazionale, pari a 41 milioni di tonnellate. La ripresa del 2024, con un incremento del 6,2% nella prima metà dell’anno, conferma la centralità delle infrastrutture isolane.

Il traffico passeggeri ha registrato nel 2023 un record con 6,6 milioni di viaggiatori. Nei primi sei mesi del 2024, il numero è ulteriormente salito a 2,3 milioni, con Cagliari primo porto per crociere e Olbia per numero complessivo di passeggeri.

Con il nuovo impianto GNL di Oristano e altri progetti in fase avanzata, la Sardegna punta a diventare un hub per il bunkeraggio sostenibile nel Mediterraneo. Cagliari ha già introdotto l’olio combustibile ecologico a basso tenore di zolfo.

Sono previsti investimenti infrastrutturali per oltre 600 milioni di euro fino al 2029, incluse risorse del Piano Nazionale Complementare per l’elettrificazione delle banchine (70,5 milioni). Nel porto di Cagliari si lavora per sviluppare un “hub multipurpose” che includerà container, Ro-Ro e nautica.

Con oltre 1.000 domande per il credito d’imposta in area ZES, la Sardegna promuove la crescita della nautica da diporto, risultando la terza regione per posti barca. Il porto di Cagliari, già riferimento per l’energia, si prepara a espandere la sua capacità con nuovi terminal e infrastrutture.

Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, ha sottolineato: “I porti dell’isola stanno dando una spinta decisiva all’economia regionale, grazie a investimenti mirati che generano valore per tutto il comparto marittimo” (Ferpress).