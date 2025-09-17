Porti: al MIT focus su riforma e investimenti con Salvini, Rixi e i presidenti delle Autorità di Sistema portuale

Si è svolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riunione con i presidenti e i commissari straordinari delle Autorità di Sistema portuale, presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini con il vice ministro Edoardo Rixi. Al centro del confronto: la visione strategica del governo per il settore, gli investimenti infrastrutturali e digitali, lo sviluppo dell’intermodalità e della logistica integrata, oltre alla necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni e territori. È stata inoltre approfondita la riforma portuale in itinere, come strumento per rafforzare l’efficienza e la competitività del sistema nazionale. Il futuro dei porti italiani passa da una visione comune e da una forte sinergia tra governo e territori.

