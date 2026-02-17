Pontedecimo: cena di beneficenza pro lotta all'autismo e contro la povertà, pienone in Fratellanza

Straordinaria risposta da parte dell'alta Valpolcevera alla Cena di Beneficenza organizzata presso la società di mutuo soccorso, La Fratellanza di Pontedecimo, per raccogliere risorse utili all'operato della Luna Blu - realtà di supporto alle famiglie con casi di autismo - e alla San Vincenzo - associazione solidale con la povertà - supporto a oltre 100 famiglie della delegazione.

Mattatore della serata, il comico Enzo Paci:"Una responsabilità sociale essere qui". Poi, a telenord.it ha rivelato il suo rapporto con Genova: "Me lo godo come i genovesi, in disparte".

Oltre 200 persone e un appello da chi conosce l'autismo da dentro: "Non lasciateci soli, informatevi e dite ai neo genitori che non si perda tempo davanti a una diagnosi. I primi mesi sono importantissimi. Tuttavia, in Italia, il grande tema resta il dopo di noi".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.