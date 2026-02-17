Comune di Genova: piano di risanamento Amt non prevede variazioni tariffarie. L'assemblea dei soci di fine marzo farà chiarezza

In merito alle recenti indiscrezioni di stampa sul piano di risanamento di Amt, il Comune di Genova precisa che ad oggi non è prevista alcuna ipotesi di revisione dell’attuale sistema tariffario in attuazione delle azioni di risanamento. Si ribadisce, inoltre, che il piano di risanamento definitivo sarà esclusivamente quello che verrà approvato dall’assemblea dei soci, prevista per la fine del mese di marzo.

Un incontro tra rappresentanti dell’amministrazione e Pwc, che ha redatto la bozza del piano di risanamento, è in programma già da tempo per domani.

L’amministrazione ha anche calendarizzato due incontri con i sindacati dei pensionati e con le associazioni dei consumatori, rispettivamente il 23 e il 27 febbraio, proprio dedicati al confronto sull’andamento delle tariffe del trasporto pubblico.

L’amministrazione comunale rinnova pertanto l’invito a tutti i soggetti coinvolti a evitare la diffusione di informazioni parziali o non definitive, che rischiano di compromettere il lungo e complesso lavoro in corso per il salvataggio di Amt e per la tutela del servizio di trasporto pubblico locale.

