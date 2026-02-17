L'invasione delle vespe con nidi da record: i casi di Bargagli e del Monte di Portofino
di Gilberto Volpara
Esemplari provenienti dalla Cina
Paiono più giganteschi nidi che tradizionali alveari. Sono le case auto costruite dalle vespe con casi segnalati sia a Bargagli che sul Monte di Portofino.
"Si tratta di specie dannose che uccidono le api, vanno segnalate ai carabinieri forestali" spiegano gli addetti ai lavori.
