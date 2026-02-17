Attualità

L'invasione delle vespe con nidi da record: i casi di Bargagli e del Monte di Portofino

di Gilberto Volpara

15 sec

Esemplari provenienti dalla Cina

Facileisolare.it

 

Paiono più giganteschi nidi che tradizionali alveari. Sono le case auto costruite dalle vespe con casi segnalati sia a Bargagli che sul Monte di Portofino.

 

"Si tratta di specie dannose che uccidono le api, vanno segnalate ai carabinieri forestali" spiegano gli addetti ai lavori. 

 

 

 

Tags:

api bargagli vespe

