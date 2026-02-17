Chocomoments: dal 19 al 22 febbraio piazza De Ferrari diventa la capitale del cioccolato, con una tavoletta lunga 15 metri

Genova si prepara ad accogliere Chocomoments - La grande festa del cioccolato, in programma da giovedì 19 a domenica 22 febbraio 2026 nella centrale piazza De Ferrari. Un appuntamento che porterà nel cuore della città quattro giorni dedicati all’eccellenza del cioccolato artigianale, alla cultura gastronomica e alla divulgazione, con un ricco calendario di eventi pensati per famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età. La manifestazione è organizzata da Choco Moments in collaborazione con Confcommercio Genova, FIVA e ACAI - Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani. L’evento si svolge con il patrocinio e il supporto della Camera di Commercio di Genova e di Liguria Gourmet, nonché con il patrocinio di CNA Genova.





Cuore della quattro giorni sarà la Fabbrica del Cioccolato, un’area didattica pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta della filiera del cacao, dalla materia prima al prodotto finito. All’interno dello spazio si alterneranno lezioni per adulti, laboratori per bambini, show cooking dal vivo e dimostrazioni curate da maestri cioccolatieri e associazioni di settore.





Accanto all’area didattica, per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la Mostra Mercato del Cioccolato Artigianale, con stand aperti da giovedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00, dove sarà possibile acquistare specialità artigianali direttamente dai produttori provenienti da diverse regioni italiane.





“Siamo particolarmente felici arrivare a Genova con Chocomoments e di poterlo fare in una cornice così prestigiosa come Piazza De Ferrari - commenta Giancarlo Maestrone, di Choco Moments -. È una piazza simbolica, nel cuore della città, che ben rappresenta lo spirito dell’evento: portare il cioccolato artigianale fuori dai laboratori, renderlo accessibile, raccontarlo e condividerlo con il pubblico”.





“Chocomoments porta in piazza un prodotto di qualità e un racconto concreto del saper fare artigianale - dichiara Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova -. Il valore aggiunto è il lavoro di squadra tra più anime del sistema Confcommercio e FIPE: dagli show cooking dell’Associazione Ristoranti FEPAG-FIPE alla partecipazione delle Pasticcerie FEPAG-FIPE, che contribuiscono a valorizzare competenze, creatività e identità del territorio”.





“Un’iniziativa capace di coniugare promozione del territorio e ricadute positive per il tessuto economico. Proprio per queste ragioni sarà una delle novità del Piano regionale delle iniziative promozionali - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana -. L’obiettivo è strutturare e consolidare appuntamenti come questo, in grado di valorizzare le eccellenze liguri e di favorire la più ampia partecipazione possibile della cittadinanza”.





“Il sostegno a Chocomoments rientra nell’impegno della Camera di Commercio per la promozione delle imprese del commercio e dell'artigianato e per la valorizzazione delle filiere di qualità - dice Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova -. Portare in piazza De Ferrari la cultura del cioccolato significa creare occasioni di incontro tra produttori e pubblico e stimolare conoscenza e consumo consapevole, in sinergia con il sistema associativo e con i marchi di eccellenza come Genova Gourmet”.





Grande attenzione è riservata ai più piccoli con Choco Baby, il laboratorio quotidiano dedicato ai bambini, in programma tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30. I partecipanti potranno imparare a lavorare il cioccolato artigianale e realizzare i propri cioccolatini, vivendo un’esperienza pratica e coinvolgente. Il laboratorio ha una durata di 15–20 minuti, un costo di 7 euro a bambino e non richiede prenotazione.





Sabato alle 18:00 andrà in scena uno dei momenti simbolo della manifestazione: la Tavoletta da Guinness, con la realizzazione dal vivo di una tavoletta di cioccolato lunga 15 metri, seguita da degustazione gratuita per il pubblico. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Maruzza Regione Liguria ODV, associazione composta da genitori e professionisti impegnati nella sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità sull’importanza delle cure palliative pediatriche e sul valore dell’assistenza a domicilio e in Hospice dell’Ospedale Gaslini, nella convinzione che la cura debba partire dalla vicinanza, perché “a casa è meglio”. L’evento, così come la Fabbrica del Cioccolato e gli show cooking, è patrocinato dal Comune di Genova e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.





“Sono contenta che la nostra città possa ospitare in una cornice come quella di piazza De Ferrari un evento così particolare, che porterà genovesi e curiosi a scoprire cosa c’è dietro a uno degli alimenti più amati, il cioccolato - dice l’assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin -. Sarà un’occasione per far conoscere la filiera del cacao, le nostre eccellenze cioccolatiere e per coinvolgere persone di tutte le età in una serie di eventi che non saranno solo degustativi, ma anche formativi e solidali”.





“Negli anni scorsi, prima del Covid, abbiamo già organizzato la festa del cioccolato, con ACAI, e anche per questo motivo abbiamo aderito con piacere all’iniziativa di Confcommercio - dichiara Barbara Banchero, segretario CNA Genova -. E’ sempre positivo vedere lo svolgersi di una manifestazione capace di animare il territorio con numerosi eventi e iniziative, coinvolgendo artigiani e attività in un’ottica di collaborazione e di valorizzazione di un’eccellenza quale il cioccolato”.





“Eventi come questo dimostrano quanto il commercio su area pubblica possa contribuire a rendere viva e attrattiva la città - afferma Giuseppe Gambino, presidente FIVA Confcommercio Genova -. Portare operatori qualificati e prodotti artigianali in una piazza centrale significa creare opportunità per le imprese e offrire ai cittadini un’esperienza di qualità”.





Il programma degli show cooking accompagnerà il pubblico per tutti e quattro i giorni della manifestazione, affiancando momenti divulgativi a eventi celebrativi e sportivi.





Giovedì 19 febbraio, alle 15:00, si partirà con Come nasce una Sacher, un viaggio nella preparazione del celebre dolce della tradizione viennese, simbolo dell’incontro tra storia e tecnica pasticcera. Alle 18:00 lo spazio sarà dedicato alla pralina al cioccolato classica, per raccontarne origini, lavorazione e segreti artigianali.





Venerdì 20 febbraio, alle 15:00, è in programma la premiazione dell’Unione Sportiva Sestri Ponente, seguita dallo show cooking curato dall’Associazione Ristoranti FEPAG-FIPE Confcommercio Genova, che porterà sul palco l’esperienza della ristorazione del territorio. Alle 18:00 si tornerà a parlare di pralina al cioccolato classica, con una nuova dimostrazione dal vivo.





Sabato 21 febbraio si aprirà alle 12:00 con lo show cooking dedicato a La tavoletta Dubai, ispirata a gusti e contaminazioni internazionali. Alle 15:00 spazio allo sport con la premiazione della Campionessa Mondiale di Savate Giulia Triolo, atleta della SG Andrea Doria.





Domenica 22 febbraio, alle 12:30, lo show cooking La pralina di Genova renderà omaggio al territorio attraverso l’utilizzo di un ingrediente tipico locale. Alle 15:00 chiusura con lo show cooking a cura dell’Associazione Pasticcerie FEPAG-FIPE Confcommercio Genova, dedicato all’arte pasticcera e alla tradizione artigianale.





Il programma si completa con le Lezioni di Cioccolato, dedicate ad adulti e principianti, in programma sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00. Il corso di lavorazione del cioccolato ha un costo di 30 euro a persona e prevede prenotazione obbligatoria.

