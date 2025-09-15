Pontedassio, inaugurata la nuova scuola “Giulio Natta”: refettorio, cucina e un nido per il futuro della Valle Impero

È stato inaugurato oggi a Pontedassio, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il rinnovato plesso “Giulio Natta”, polo scolastico strategico per tutta la Valle Impero. Un intervento importante che ha riguardato il rifacimento completo delle cucine e del refettorio, a coronamento di un ampio piano di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico dell’edificio.

Il progetto ha beneficiato di un investimento complessivo di 2 milioni di euro, di cui 1,3 milioni finanziati dalla Regione Liguria, e ha permesso anche la demolizione e ricostruzione della parte più datata della scuola, oltre a lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, e il sindaco Fulvio Pezzuto, insieme a studenti, docenti e rappresentanti istituzionali.

“Completare questo intervento era uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione” – ha dichiarato Marco Scajola – “Oggi consegniamo un polo d’eccellenza a oltre 200 alunni, con una mensa che sarà al servizio anche dei 60 bambini della vicina scuola dell’infanzia, rinnovata con fondi PNRR. Un investimento sulla scuola è un investimento sul territorio e sul futuro”.

Il nuovo refettorio garantirà pasti sicuri e di qualità non solo agli studenti della primaria e della secondaria, ma anche alla scuola dell’infanzia e, entro la fine dell’anno, anche ai piccoli del nuovo nido di Valle, recentemente aperto.

“Un’opera che migliora concretamente la qualità della vita delle famiglie” – ha affermato il vicepresidente Alessandro Piana – “I bambini potranno crescere in ambienti accoglienti e funzionali, e le famiglie potranno contare su servizi moderni e vicini alle loro esigenze quotidiane”.

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Fulvio Pezzuto, che ha ringraziato Regione e Ministero per il sostegno: “La scuola è il cuore della nostra comunità. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso e di una visione chiara: offrire ai nostri ragazzi spazi sicuri e all’altezza dei tempi”.

