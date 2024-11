Ponte di Ognissanti, previsto traffico da bollino rosso per il rientro. Autostrade: "Domenica evitate viaggi nel pomeriggio"

Potrebbe ripetersi quanto visto sulle autostrade della Liguria nella giornata di venerdì 1 novembre, ma in direzione contraria. Secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, domenica "si prevede traffico molto intenso con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media soprattutto durante il pomeriggio-sera, ovverosia il cosiddetto controesodo di chi ritorna dalle vacanze dopo aver passato qualche giorno lontano dalla città.

Il ponte lungo e le condizioni metereologiche ottimali - sicuramente non autunnali - hanno infatti favorito lo spostamento di milioni di italiani - non sono pochi quelli che hanno riaperto l'ombrellone in spiaggia.

Il rovescio della medaglia sta nel ritorno domenicale prima di ricominciare il tran-tran del lunedì. Sicuramente la presenza dei molti cantieri autostradali non renderà le cose più semplici

Scrive Aspi nella nota:

"In occasione della festività di Ognissanti il traffico lungo la viabilità ligure è risultato particolarmente sostenuto, favorito anche dal bel tempo che sta caratterizzando questo fine settimana. In particolare, lungo la riviera di levante durante la giornata di venerdì 1 novembre si sono registrati accodamenti in direzione Livorno che hanno raggiunto i 10 km in corrispondenza di un cantiere di lavoro nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante all'altezza del km 41 dove si circola su una corsia per senso di marcia".

"Si tratta di un cantiere inamovibile, per gli interventi di ammodernamento delle gallerie Sant'Anna, Santa Giulia, San Bernardo, Del Forno e del viadotto Valle Ragone. Il programma è stato condiviso con gli Enti territoriali, gli interventi sono stati pianificati nel periodo dell'anno a minor traffico e prevedendo più attività in contemporanea per ridurre al minimo il numero di cantierizzazioni e dunque i disagi - dice Aspi -. Per la giornata di domani, domenica 3 novembre, in occasione dei rientri, lungo la stessa tratta in direzione Genova si prevede traffico molto intenso con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media soprattutto durante il pomeriggio-sera. Per questo motivo si consiglia agli utenti di informarsi sulle condizioni di viabilità prima e durante il viaggio e di programmare, se possibile, la partenza in modo da evitare l'attraversamento del tratto durante le fasce orarie pomeridiane".