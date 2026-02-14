Pomeriggio di traffico e tensione: occhi puntati su piazza Alimonda per il corteo di Genova Antifascista

Giornata caotica quella odierna per le strade del centro genovese. Alle 16.30, infatti, andrà in scena la manifestazione di Genova Antifascista, con epicentro in piazza Alimonda, per protestare contro la sede di CasaPound. Un corteo ad alta tensione, considerati gli ultimi episodi accaduti, in particolare la tensione registrata davanti all'hotel dove si riuniva "Remigrazione". La stessa Genova Antifascista ha già anticipato che le iniziative per perorare la causa andranno avanti martedì, in occasione del consiglio comunale, e sabato prossimo per una nuova manifestazione in piazza Alimonda.

Il tema della possibilità di sciogliere CasaPound è tornato di stretta attualità, così come la sindaca Salis ha sottolineato quanto la sede di piazza Alimonda sia in una zona particolarmente delicata, ricordando il drammatico episodio costato la vita a Carlo Giuliani. In questo contesto, da non tralasciare la nascita del "Comitato Foce", per protestare contro i disagi causati dalle frequenti manifestazioni nel quartiere, con comprensibili ripercussioni su traffico, parcheggi e sicurezza, considerando che la zona è spesso blindata.

Di ben altro tenore, ma complice del possibile traffico di giornata, il match di serie B in programma al "Ferraris" alle 15 tra Sampdoria e Padova.

