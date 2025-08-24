Polizia, il Questore convoca i sindacati. Siap: "Passo importante ma serve un confronto vero"

"Accogliamo con soddisfazione la convocazione del 27 agosto da parte del Questore, che rappresenta un primo passo importante. Ma ora serve un confronto vero, concreto e strutturato sulle criticità che il SIAP denuncia da anni. È bene ricordare che, proprio in assenza di tale confronto, avevamo comunicato al Questore la nostra intenzione di convocare la Direzione Provinciale per deliberare una iniziativa di protesta pubblica. La convocazione rappresenta quindi un segnale che va nella direzione da noi richiesta, ma il percorso ora deve essere sostanziale".

Lo ha detto Roberto Traverso, segretario nazionale Siap.

Questi i temi "denunciati" dal sindacato di Polizia:





? Carichi di lavoro e rischio professionale





«I poliziotti di Questura e Commissariati genovesi lavorano quotidianamente con organici insufficienti, servizi sempre più complessi e richieste di risultati esponenziali. Questa situazione genera rischio professionale e disagio lavorativo, con operatori sovraesposti e costretti a fronteggiare condizioni operative sempre più difficili.»





? Sicurezza sul lavoro





«La sicurezza non riguarda solo le operazioni di polizia, ma anche le condizioni organizzative che portano a stress, logoramento e mancanza di tutele. Servono strutture adeguate, protocolli sanitari efficaci, turni equilibrati e prevenzione del rischio psicofisico.»





? Inefficacia dei pattuglioni spot





«Non possiamo continuare a fare affidamento sui cosiddetti pattuglioni spot mediatici: possono dare un sollievo temporaneo, ma sono inefficaci nel medio-lungo periodo. Nel frattempo, i Commissariati sul territorio sono in ginocchio. Queste criticità le denunciamo da oltre dieci anni. Finché ci sarà una politica di sovrapposizione invece di integrazione, sarà sempre più difficile garantire sicurezza ai cittadini, che la chiedono da tempo.»





? Coordinamento istituzionale e sovrapposizioni





«Serve urgentemente un rapporto istituzionale chiaro tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, per evitare sovrapposizioni e dispersione di risorse. La Polizia Locale non può essere impiegata impropriamente in compiti di polizia giudiziaria senza strumenti adeguati, mentre la Polizia di Stato si sobbarca servizi straordinari che dovrebbero essere gestiti in maniera integrata. È evidente che questo è un problema squisitamente politico: non possono essere i vertici della Polizia di Stato o la Prefettura a risolverlo, ma serve una scelta chiara da parte delle istituzioni locali e nazionali. Naturalmente ci tengo a precisare che la problematica della sovrapposizione di competenze tra forze dell’ordine e polizia locale è una questione politica locale e non dipende in prima battuta né dalla Questura e né dalla Prefettura.





? Sicurezza urbana e degrado





«Genova vive quotidianamente problemi di degrado urbano e di sicurezza: i colleghi dei Commissariati operano nei Municipi in prima linea, ma senza strumenti adeguati e senza un progetto strategico condiviso. Gli interventi spot e i pattuglioni mediatici non risolvono le cause profonde della criminalità e del degrado.»





? Difficoltà del personale e trasferimenti





«Non dobbiamo dimenticare che la percentuale di domande di trasferimento in uscita dalla Questura e dai Commissariati di Genova è altissima. Questo fenomeno riflette le criticità che il SIAP denuncia da anni: organici insufficienti, carichi di lavoro e mancanza di tutele. Le istituzioni evidentemente non hanno ancora compreso la gravità della situazione.





Ricordo che abbiamo già attivato il nostro studio legale per attivare un servizio di tutela professionale a favore degli iscritti genovesi al nostro sindacato»





? Impegno del SIAP





«Il SIAP, primo sindacato della Questura e dei Commissariati genovesi, continuerà a rappresentare i poliziotti con responsabilità e determinazione, difendendo la loro dignità, salute e sicurezza. Pretendiamo un modello di sicurezza strutturato, moderno e credibile, basato su organici adeguati, coordinamento istituzionale chiaro e pianificazione reale, non su interventi estemporanei o pattuglioni spot.»





? Conclusione





«Questo incontro con il Questore deve segnare l’inizio di un percorso concreto di dialogo e pianificazione, capace di dare risposte reali ai poliziotti e ai cittadini. Il SIAP continuerà a chiedere con forza un cambio di passo strutturale per la sicurezza di Genova.»













