Playoff Mondiali, la Polonia annuncia: "Con la Russia non giochiamo"

di Maria Grazia Barile

Il presidente della Federcalcio polacca Cezary Kulesza sui social: "Niente più parole, è tempo di agire"

La Polonia annuncia: "Non giocheremo il playoff Mondiale contro la Russia". Il presidente della Federcalcio polacca Cezary Kulesza prende posizione e dichiara che la sua nazionale non giocherà la sfida in programma il prossimo 24 marzo valida per il playoff di accesso a Qatar2022.

L'annuncio di Kuledza, che presenterà alla FIFA una mozione congiunta con Svezia e Repubblica Ceca, attraverso i social:

"Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell'escalation delle ostilità della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Nazionale della Polonia non ha intenzione di giocare la partita di spareggio Mondiale contro la Russia. Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le Federazioni di Svezia e Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA".