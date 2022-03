Playoff Mondiali, Italia-Macedonia del Nord sarà arbitrata dal francese Clement Turpin

di Marco Innocenti

E' partito il conto alla rovescia in vista della semifinale playoff fra Italia e Macedonia del Nord per staccare il pass per i Mondiali in Qatar, in programma giovedì sera alle 20.45 allo stadio di Palermo. La Fifa intanto ha reso note le designazioni arbitrali. Al "Renzo Barbera" arbitrerà il francese Clement Turpin, assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al Var agiranno Jerome Brisard e Delajod Willy con Benoit Bastien come quarto uomo.

Trentanove anni, Turpin arbitra in Ligue 1 dal 2008 ed è internazionale dal 2009. Recentemente ha diretto Spartak Mosca-Napoli in Europa League e Milan-Porto di Champions League.