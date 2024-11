Planzer acquisisce l’italiana Sifte Berti: potenziata la rete logistica tra Italia e Svizzera

Sifte Berti, azienda di Lainate specializzata in trasporti e logistica, passa nelle mani del gruppo svizzero Planzer. L’acquisizione, annunciata a fine ottobre, rappresenta una nuova fase per la storica impresa italiana, fondata nel 1969 dalla famiglia Berti e guidata fino a oggi da Franco e Francesca Berti. Con questa operazione, Planzer punta a consolidare la sua rete e i suoi servizi logistici in Italia, come riporta Shipping Italy.

Eredità familiare – La famiglia Berti, fondatrice di Sifte Berti, ha ceduto l’azienda al gruppo Planzer come parte di un processo di successione. Franco Berti, ormai ottantenne, ha affidato l’eredità imprenditoriale alla società elvetica, che ha garantito di mantenere nome e collaboratori.

Espansione – Planzer, attiva in Italia dal 1989, ha consolidato nel tempo la sua presenza con diverse acquisizioni, come Como Docks, Aletti e Lario Express. Oggi il gruppo, presente anche in Germania, Francia e Hong Kong, vanta oltre 6.500 dipendenti e una rete logistica intermodale, con il 60% delle spedizioni gestito via treno.

Personale e sedi – Con l’acquisizione, Planzer ingloba circa 300 collaboratori e 40 veicoli, oltre a tre sedi di proprietà situate a Milano, Vercelli e Roma. Le operazioni di Sifte Berti si estendono inoltre su altre quattro sedi a Padova, Firenze, Civitanova Marche e Caserta.

Valore strategico – “Siamo onorati di raccogliere l’eredità della famiglia Berti mantenendo il nome e il personale,” ha dichiarato Nils Planzer, Ceo del gruppo. “L’acquisizione rafforza la nostra rete in Italia e ci permette di offrire soluzioni logistiche più complete alla nostra clientela.”

Consulenti – La famiglia Berti è stata assistita da Ceresio Investors per la strutturazione dell’operazione e da studi legali specializzati per le questioni fiscali e regolamentari. Planzer, dal canto suo, si è avvalsa del supporto di Baker McKenzie e di altri partner per la consulenza M&A e giuslavoristica.