Piogge e temporali in arrivo sulla Liguria. Domani tornerà il sole

di Chiara Manganaro

Il caldo intenso che sta attanagliando la Liguria in queste ultime ore subirà una breve pausa. Nell’odierno pomeriggio, stante l'arrivo di una veloce perturbazione, il caldo e l'umidità diminuiranno, anche se solo temporaneamente.La mattinata e il primo pomeriggio saranno però ancora opprimenti. Davanti alla perturbazione è presente un flusso di correnti nord africane che renderà il cielo opaco e lattiginoso. Le eventuali piogge saranno di debole intensità e con una considerevole mole di sabbia al loro interno.

Secondo le mappe a nostra disposizione la situazione dovrebbe cambiare abbastanza repentinamente a partire dalle ore 15. Sul Mar Ligure è prevista la formazione di un temporale che dovrebbe risalire verso le coste ed interessare la Liguria da ponente a levante. Avremo fenomeni intensi? Stante l'alta energia in gioco, non possiamo escluderlo, anche se come anticipato, sarà un passaggio abbastanza veloce che quindi non dovrebbe creare problemi o disagi particolari.

Non si prevede infatti la stazionarietà dei temporali, ovvero il fattore maggiormente preoccupante in questi casi. Entro le ore 20-21 di questa sera dovrebbe essere tutto finito, con le temperature che rientreranno finalmente nei ranghi della normalità, accompagnando anche un clima decisamente più secco. Domani, mercoledì 29 giugno ndr, il sole tornerà a risplendere su tutta la regione, ma con temperature ovunque più sopportabili. Solo le aree interne, nel pomeriggio, potrebbero avere qualche isolato temporale, in attenuazione in serata.