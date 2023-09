Pieve di Teco, Expo Valle Arroscia. L’assessore Scajola: "Manifestazione vincente"

“L’expo Valle Arroscia si conferma anche nella sua decima edizione una manifestazione riuscita. Tanti visitatori sotto i bellissimi portici di Pieve di Teco e una vetrina davvero unica per gli espositori che ho personalmente incontrato con grande piacere. Eventi come questo animano il nostro ricco entroterra e dimostrano come la sinergia tra Enti porti a grandi risultati turistici, ma anche economici per le tante aziende partecipanti che, per tre giorni, hanno potuto mettere in mostra le proprie eccellenze enogastronomiche e non solo”. Queste le parole dell’assessore regionale Marco Scajola in visita questa mattina a Pieve di Teco all’Expo Valle Arroscia, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il supporto di Regione.

Ad accompagnare l'assessore regionale, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, il presidente del Parco Alpi Liguri Alessandro Alessandri e diversi amministratori del territorio.