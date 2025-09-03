Piciocchi: "Sindaca Salis ora esalta il Waterfront di Levante, è il caso che qualcuno chieda scusa"

Il dibattito sul futuro del Waterfront di Levante si arricchisce di un nuovo capitolo, dai toni quasi paradossali. A rilanciare il tema è Pietro Piciocchi, ex vicesindaco di Genova che attraverso un post pubblicato su Facebook commenta con una certa amarezza – ma anche soddisfazione – le dichiarazioni della sindaca Silvia Salis, durante la presemtazione della 65ª edizione del Salone Nautico.

"Sono molto contento - scrive Piciocchi - perché la Sindaca, a quanto riportano i media, ha celebrato la riqualificazione del Waterfront, annunciando, addirittura, che le opere sarebbero quasi ultimate. Ha esaltato i nuovi canali (ricordo bene l'emozione nel giorno del loro allagamento, quasi tre anni fa!), il mare che ritorna nella Città, Genova che si riappropria di questo spazio, ecc. In realtà, i cantieri ci risultano fermi, salva la parte a carico del privato, ma non è questo il punto.

Voglio piuttosto sottolineare con favore questa metamorfosi perché nel giro di pochi mesi siamo passati dalla contestazione sistematica del Waterfront - di cui la sinistra aveva fatto una bandiera in campagna elettorale - alla sua incondizionata esaltazione, il tutto accompagnato dalla moltiplicazione di incontri tra la prima cittadina e Renzo Piano, regolarmente immortalati dalle telecamere. Felice che questo progetto, su cui anche io ho profuso molte energie e a cui tengo tanto per il bene della mia Città, possa proseguire senza esitazioni.

Temo, tuttavia, sia solo immagine perché non posso dimenticare gli attacchi violenti di alcuni esponenti della sinistra, oggi Assessori di questa Giunta (ad esempio l'Assessore Patrone), e le pesantissime accuse che riversavano su questo progetto. Come minimo, pertanto, mi aspetterei delle scuse da chi oggi partecipa a questa amministrazione ma in passato ha dimostrato di avere su questa operazione un'idea completamente opposte a quella della Sindaca Salis.

E allora - per concludere il ragionamento - spero che il Waterfront, dopo il forno elettrico di Cornigliano e la funivia per Forte Begato, non diventi un nuovo fronte di spaccatura di questa maggioranza".

