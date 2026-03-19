Piazza De Ferrari accoglie i Panera Days: degustazioni e mercatino di Pasqua per festeggiare la tradizione

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, la Piazza De Ferrari di Genova ospiterà i Panera Days, l'evento che celebra il semifreddo genovese per eccellenza. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento è organizzato dall'Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi (AGAG) e offre tre giorni di degustazioni e attività per valorizzare questo dolce tradizionale. Durante la manifestazione, i visitatori potranno scoprire e gustare la pànera, un semifreddo che affonda le radici nel XIX secolo.

La storia della pànera è curiosa e affascinante: si narra che un garzone di bottega, inciampando, rovesciò del caffè in una coppa di panna montata, creando accidentalmente la "panna neigra" (panna nera). Questo errore divenne un successo, tanto da ispirare una vera e propria tradizione. Oggi, il dolce è protagonista dei Panera Days e delle gelaterie che hanno ricevuto il riconoscimento Punto Panera da Confesercenti, dove si può assaporare l'autentica preparazione della pànera durante tutto l'anno.

Le gelaterie che partecipano all'evento includono:

Cremeria Buonafede

Gelateria Balbi

Gelateria Bixio

Gelateria Chicco

Gelateria Paciuga

Vaniglia Gelateria Artigianale

Ostaia de Baracche

Quest'anno, i Panera Days si inseriscono nel tradizionale Mercatino di Pasqua di Terliguria Confesercenti, che si svolgerà a Piazza De Ferrari dal 20 marzo al 6 aprile. Il mercatino offre una vasta selezione di prodotti tipici e idee regalo provenienti da tutta Italia. L'evento è realizzato con il supporto del Comune di Genova, della Polizia Municipale, di Genova Parcheggi e della Camera di Commercio.

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